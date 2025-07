Costin Ștucan, moderatorul emisiunii, l-a întrebat pe „Briliant” care a fost povestea transferului său la Dinamo.

Adi Mutu: „Când am venit la București nu am venit pentru Dinamo”

Adi Mutu a dezvăluit că în momentul în care a ajuns la București se aștepta să semneze cu Steaua, dar Ioan Becali l-a anunțat că va merge în cele din urmă la Rapid, ca în final să semneze cu Dinamo.

„Briliantul” a povestit cum s-au întâmplat toate schimbările și s-a amuzat de felul în care gestionat mutarea Ioan Becali.



„Eu când am venit la București nu am venit pentru Dinamo, am venit pentru că trebuia să mă transfer la Steaua. Aveam o cameră rezervată față în față la Lido, unde stăteau Păunescu și Gigi Becali, chiar atunci la începuturile lui. Când m-am dus acolo, 'gata, mă, te transferi la Steaua!' M-am întors să dorm, iar la 12 noapte mă sună Giovanni (n.r. Ioan Becali): 'Băi, gata mergem la Rapid!'

Eu i-ma zis că vreau la Steaua, dar l-a sunat Lucescu, că era atunci Lucescu la Rapid și mi-a zis că mă vrea și pe mine, dar voia să îl ia și pe Chivu atunci de la Reșița, parcă acolo era atunci.

Mi-a zis că îmi dau mai mult la Rapid, vrăjeala lui Giovanni ca să..., dar nu am fost greu de convins, în patru minute eram gata.

M-am dus să dorm și dimineață mi-a zis 'hai să mergem la Dinamo.' Așa am semnat eu cu Dinamo”, a dezvăluit Adi Mutu, în exclusivitate la PRO TV.

Adi Mutu a ajuns la Dinamo de la FC Argeș în ianuarie 1999 și a plecat la Inter după doar un an, în ianuarie 2000.