Tehnicianul a semnat un contract valabil pe un sezon cu CSM Sighetu Marmației, echipă care evoluează în Serie a 10-a din Liga 3. Discuțiile dintre oficialii clubului și Adi Iencsi s-au derulat pe o perioadă de trei săptămâni, iar cele două părți au ajuns, într-un final, la un acord.

Adi Iencsi, noul antrenor de la CSM Sighetu Marmației

Liniștea și ”climatul perfect” l-au determinat pe fostul rapidist să semneze cu echipa din Liga 3.

„Aici am găsit un climat perfect pentru a-mi face treabă, am liniștea necesară pentru a-mi pune ideile în practică. Sper să fie un început sănătos, ei și-au dorit un contract pe trei ani, dar am zis că e mai bine pe un an”, a spus Iencsi.

Iencsi și-a început cariera de antrenor în urmă cu zece ani, la CS Corbeanca. A mai trecut pe la Popești Leordeni, FC Voluntari, FC Hunedoara, Voința Săelele, Foresta Suceava, Unirea Jucu, Dunărea Călărași, Pandurii și Universitatea Craiova II.

Ca secund a mai lucrat la Apollon Limassol, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.

În cariera sa de jucător, Adi Iencsi a adunat nu mai puțin de 33 de selecții pentru prima reprezentativă a echipei naționale, pentru care a reușit să și marcheze un gol.