Cristi Cîmpeanu a făcut parte din generație de juniori dinamovistă, considerată printre cele mai bune din istoria fotbalului românesc, care a fost antrenată de Ionuț Chirilă, câștigator a patru titluri consecutive de campion național alături de puștii "roș-albilor", și din care au mai făcut parte Florentin Petre, Cătălin Hîldan, Cezar Dinu, Mihai Tararache, Ionuț Voicu, Laurențiu Lică, Eugen Popistașu sau Marius Coporan.

Născut și crescut în Colentina, cartierul bucureștean care i-a dat fotbalului românesc pe Florin Răducioiu sau Ștefan Radu, acesta este antrenor principal la Geto-Dacica, fostul Juventus, clubul care a câștigat campionatul municipal în acest an și a mai ținut încă un an în Liga 4 pe favorita CS FC Dinamo.

Grupa lui Oncescu, Trică, Malama și Plumbuitu, aproape de Liga 3

"Dinamo pleca ca favorită, dar e diferență între sezonul normal și play-off. Aici e miza mult mai mare, valoarea e mai concentrată, echipele se mobilizează altfel. Pentru Dinamo e ceva nou să joace pe iarbă, ei au evoluat acasă pe gazon artificial. E diferență mare, aici au reușit o singură victorie în trei meciuri.

Echipa noastră de promovare se bazează pe grupa 2004 de juniori. Aceasta a fost foarte bună, am terminat pe locul 5 pe țară, la Liga Elitelor, acum 4-5 ani. Avem mulți jucători de 18 ani, dar i-am dat mai departe și pe Gabriel Plumbuitu (n.r. - 19 ani / extremă stânga / Gaz Metan Mediaș, Metaloglobus, SSU Poli Timișoara, CS Tunari), Atanas Trică (n.r. - 18 ani / atacant / CSU Craiova, CSA Steaua), Ianis Malama (n.r. - 19 ani / mijlocaș ofensiv / Academia Hagi, FCV Farul, Unirea Constanța), Denis Oncescu (n.r. 18 ani / portar / FC Dinamo 1948) sau Cătălin Ploeșteanu (n.r. - 19 ani / fundaș / FC Voluntari).

"Concepția domnului Ciuclea e să ne bazăm mai mult pe copii de la noi"

Sunt cinci juniori care au plecat de la Daco-Getica și mai avem mulți care au jucat la noi în acest sezon, care pot face saltul mai sus, în viitor. Nu e puțin, nu produc cluburi mari atâția jucători într-o singură grupă. Pe acest 'schelet' am completat cu niște jucători cu o experiență mai mare. Asta a fost concepția domnului Ciuclea, să ne bazăm mai mult pe copii de la noi și să promovăm mult tineret. Noi ne dorim să creștem jucători, să expunem copiii care cresc la noi în academie.

Mai departe vom juca cu campioana din Prahova, cu Breaza. E unul dintre cei mai grei adversari pe care puteam să-i întâlnim, sunt echipe de tradiție acolo, au loturi bune și fotbalul prahovean rămâne unul valoros [n.r. - în subordinea AJF Prahova există 4 ligi - Liga A (4), Superliga B (5), Superliga B1 (6) și Liga B (7) ]. Barajul e în două manșe, nu se știe niciodată ce se întâmplă, noi credem în forțele noastre. La începutul campionatului, nu ne dădea nimeni nicio șansă de promovare în fața lui Dinamo, care câștiga la scor aproape toate meciurile.

"Vreau să jucăm cum ne-a învățat Ionuț Chirilă"

Dacă putem repeta performanța de a ajunge în Liga 1? Deocamdată o luăm pas cu pas, așa cum am luat și campionatul de Liga 4. Am luat-o etapă cu etapă. Am vrut să promovăm, ne-am dorit foarte mult, dar nu ne-am făcut un scop din asta. Am încercat să jucăm fotbal și am ajuns unde suntem acum. Dacă se poate și ajungem la meciuri de promovare, nu o să refuzăm. Dacă reușim să promovăm vrem să avem 2-3 sezoane de stabilizare, pentru că acolo se pot crește mai ușor jucătorii tineri. Putem promova mai ușor juniorii, decât la Liga 2, unde e un nivel mai ridicat și o presiune mai mare a rezultatelor.

Eu am avut norocul să fac parte dintr-o grupă de juniori, pe care și astăzi mulți o consideră printre cele mai bune din istoria fotbalului românesc. Și dacă închideam ochii știam unde sunt colegii, unde trebuie să dau mingea. Era o echipă cu jucători de mare calitate. Am învățat multe de la Ionuț Chirilă, unul dintre cei mai buni antrenori de juniori pe care i-am întâlnit. Au mai trecut anii, s-au mai schimbat metodele de antrenament, dar încerc să implementez stilul lui de joc ofensiv, cu posesie multă, mișcare permanentă în teren, agresivitate când se pierde mingea, verticalizări pe poarta adversă", a declarat Cîmpeanu pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, Cristi Cîmpeanu (FB)