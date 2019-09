5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

„U” Cluj - Petrolul si Steaua - Rapid II, printre partidele de interes.

1. “U” CLUJ - PETROLUL PLOIESTI

Liga 2 / vineri, 20 septembrie, 18.00 / Cluj Arena, Cluj-Napoca



Acesta este unul dintre meciurile de traditie din fotbalul romanesc. Daca prahovenii ocupa pozitia a 7-a in clasamentul ligii secunde, oaspetii se afla pe locul 19, retrogradabil, desi au inceput sezonul ca mari favoriti la promovarea in Liga 1. Din cauza rezultatelor slabe, clujenii l-au inlocuit pe antrenorul Cristi Dulca cu Adrian Falub, o schimbare fiind probabila si in tabara adversa in cazul unui esec, Flavius Stoican fiind tot mai contestat de fanii echipei.





2. FC RAPID 1923 - SCM GLORIA BUZAU

Liga 2 / duminica, 22 septembrie, 12.30 / Stadion “Dinamo”, Bucuresti

Un meci intre doua echipe care se lupta cu sanse reale pentru promovarea in Liga 1. Rapid ocupa pozitia a 5-a (13 puncte), in timp ce Gloria este una dintre suprizele placute ale acestui inceput de sezon, fiind pe locul secund (16 puncte), la doar trei lungimi de liderul Turris Turnu Magurele. Rapidistii au schimbat stadionul pentru acest meci si vor juca pe arena marii rivale Dinamo, din cauza calitatii slabe a gazonului din Regie. Daniel Pancu este si el sub presiune pe banca giulestenilor, dupa ce a intrat in polemica cu primarul Dan Tudorache, iar un rezultat slab in fata echipei lui Ilie Stan poate complica lucrurile pentru fostul atacant.



3. ASU POLI TIMISOARA - CSM RESITA

Liga 2 / sambata, 21 septembrie, 16.30 / Stadion “Stiinta”, Timisoara

“Derby-ul Banatului” din Liga 2 va pune fata in fata echipa fanilor “polisti” timisoreni si pe “rossonerii” din Resita. Gazdele se afla pe locul 16, in timp ce carasenii ocupa pozitia a 12-a in clasament. Pe langa rivalitatea zonala, timisorenii antrenati de Mugur Gusatu au de razbunat si eliminarea din Cupa Romaniei, competitie in care au fost invinsi cu 1-0 si au fost dominati clar de baietii lui Leo Doana.



4. FC “U” CRAIOVA 1948 - FLACARA HOREZU

Liga 3, Seria 4 / vineri, 20 septembrie, 18.00 / Stadion Municipal", Drobeta-Turnu Severin

Echipa lui Eugen Trica este lider in seria sa de Liga 3, cu punctaj maxim dupa 4 etape si golaveraj net pozitiv (+8, 11-3), dar vor intalni una dintre contracandidatele la promovare. Flacara Horezu i-a incurcat pe craioveni si in sezonul trecut in drumul spre Liga 2, asa ca s-ar putea ca meciul sa se joace la limita regulamentul pentru ca se vor plati polite pe teren.



5. CSA STEAUA BUCURESTI - FC RAPID 1923 II

Liga 4 Bucuresti / vineri, 20 septembrie, 19.00 / Stadion “Comunal”, Berceni

Steaua a pornit ca din pusca in acest sezon, cu 5 victorii in 5 etape jucate, fara gol primit si un golveraj uluitor, +43. In aceasta etapa, echipa lui Daniel Oprita va intalni formatia secunda a Rapidului din Liga 2, unde evolueaza juniori si jucatori care nu prind lotul la prima echipa, aflata pe locul al 3-lea in clasament (13 puncte, +9). Meciul ar putea prilejui si un duel al galeriilor, unele dintre cele mai mari grupuri de ultrasi si cele mai bine organizate din ligile inferioare.