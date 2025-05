Înaintea partidei de pe stadionul Luigi Ferraris, tehnicianul francez a vorbit despre experiența sa la "rossoneri" și despre lecțiile învățate care l-au ajutat în carieră.



Genoa primește vizita Milanului într-un meci important mai ales pentru oaspeți, care speră să-și continue forma bună recentă și să abordeze cu moral finala Cupei Italiei contra Bolognei. Pentru Vieira, duelul are o semnificație specială, fiind o reîntâlnire cu un club unde a acumulat experiență valoroasă.



"La Milan am învățat multe", a recunoscut Vieira în conferința de presă premergătoare meciului. "Am privit, am ascultat și asta m-a ajutat în carieră. Este important să ai această experiență pozitivă de partea ta", a adăugat francezul.



Fostul mijlocaș a subliniat că lecțiile deprinse la Milano îl ajută acum în misiunea sa de a dezvolta echipa Genoei. "Și este important pentru mine să ajut această echipă să crească. Jucătorii experimentați îi ajută pe ceilalți", a mai spus Vieira.



Noul obiectiv al echipei: rezultate pozitive



Vieira a vorbit despre obiectivele echipei sale în finalul de sezon, după ce salvarea de la retrogradare a fost asigurată în mare măsură.



"Ne-am atins obiectivul (n.r. - salvarea), acum începe această nouă fază care permite responsabilitatea și mândria de a face mai bine. Avem responsabilități în fața fanilor noștri, în fața președintelui, trebuie să terminăm bine sezonul.



Toate meciurile sunt foarte importante... Trebuie să continuăm să lucrăm cu intensitate, unitate, până la ultimul meci. Săptămâna aceasta le-am cerut jucătorilor responsabilitate, trebuie să fie mândri de acest tricou... Ce nu vreau să văd? Grupul renunțând, pentru că nu au renunțat niciodată. Sunt mândru de cum au muncit. Au rămas patru meciuri grozave, frumoase de jucat... Milan va veni să câștige", a mai spus Vieira în conferința de presă.



Genoa e fără victorie și fără gol marcat de trei meciuri. Genoa întâlnește AC Milan, pe teren propriu, luni, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 35 din Serie A.