VIDEO | IMAGINI GREU DE PRIVIT! Fanii sud africani si-au iesit din minti! Un steward a fost pus la pamant

Fanii lui Kaizer Chiefs au innebunit pur si simplu dupa ce echipa lor a ratat calificarea in finala Cupei. Free State Stars a castigat in semifinale cu 2-0, iar suporterii lui Kaizer Chiefs si-au iesit din minti.

Suporterii sud-africani au patruns pe gazon si au facut haos. Cel mai sifonat a iesit unul dintre stewardzi care a fost inconjurat de fanii furiosi. Omul de ordine a primit scaune si picioare in cap.

Horrible scenes coming out of Durban, South Africa last night as Kaizer Chiefs fans stormed the pitch after their team lost 2-0 in the cup. pic.twitter.com/1e0zdtgi2H