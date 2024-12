Amenințat cu amendă de Gigi Becali, Siyabonga Ngezana a vorbit în Africa de Sud. Marele obiectiv al fundașului de la FCSB

Când am ajuns aici, aveam și eu obiective sau anumite lucruri la care visam, la fel ca oricare alt jucător, însă nu știam că ele se vor realiza acum sau în această țară.

"Mă simt foarte bine acum, chiar dacă la început lucrurile nu au fost ușoare pentru mine. Am avut nevoie să mă adaptez, iar colegii și staff-ul m-au ajutat.

Duminică seară, după remiza de la Ovidiu cu Farul (1-1), Gigi Becali l-a acuzat pe Ngezana că "se dă lovit": "Lui Ngezana cred că o să îi dau o amendă, nu știu, 10-15.000 de euro. Doctorul zice că nu are nimic și el zice că nu e refăcut total, că el nu joacă, pentru că nu e refăcut. Și doctorul zice ’Domnule, nu are nimic’. A zis că ce dacă ia amendă", a spus finanțatorul de la FCSB, la Digisport.

Premiat în cadrul mai multor gale la finalul acestui an pentru performanțele din tricoul lui FCSB, Ngezana a acordat un interviu în presa din Africa de Sud, într-o perioadă în care Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de comportamentul fostului jucător de la Kaizer Chiefs.

Ngezana visează să se califice la Cupa Mondială din 2026



Campion cu FCSB în vară, Ngezana a început să fie convocat constant la echipa națională, iar următorul său obiectiv spune că este calificarea la Cupa Mondială din 2026 alături de Africa de Sud.



"Mă bucur că am fost convocat la echipa națională după o lungă perioadă. Înseamnă enorm, iar pentru mine este foarte important să îmi reprezint și țara, nu numai echipa de club. E bine și să mergi acasă, să îți vezi din nou țara. Pe lângă acest lucru, pe foarte mulți jucători îi cunosc pentru că am jucat cu ei în campionatul din Africa de Sud. Este o atmosferă bună în cadrul lotului cu selecționerul Hugo Broos. Mă bucur să fiu acolo.



Am avut câteva discuții cu selecționerul. Știu ce își dorește de la mine pentru că este o persoană sinceră. Avem anumite obiective la echipa națională. Am reușit să ne calificăm la Cupa Africii, iar acum următoarea țintă este Cupa Mondială. Consider că suntem pe drumul cel bun. Hugo Broos a făcut multe lucruri bune pentru naționala noastră și sunt fericit că pot să fiu antrenat de el", a mai spus Ngezana.

Africa de Sud ocupă locul 2 în grupa C din preliminariile pentru CM 2026, zona Africa. Naționala lui Siyabonga Ngezana are 7 puncte după primele 4 etape, la egalitate cu Rwanda și Benin.



Celelalte șase etape din preliminarii se vor disputa în 2025. Câștigătoarele de grupă se califică direct la CM 2026, iar cele mai bune 4 ocupante ale pozițiilor secunde vor merge la baraj.