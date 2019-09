VIDEO | Cel mai norocos gol al serii in Europa: "tontogolul" care l-ar face invidios si pe Banel :)

Tara Galilor a castigat norocos meciul de pe teren propriu cu Azerbaijan, scor 2-1.



Galezii s-au trezit la conducerea meciului dupa un "tontogol": o minge aruncata in fata l-a lovit in ceafa pe Pashayev, l-a pacalit pe portarul celor din Azerbaijan si a intrat in poarta. Emreli a egalat pentru oaspeti, insa nu a fost suficient pentru ca nationala azera sa plece cu un punct din Tara Galilor.



Bale a dat lovitura in minutul 84, cu un gol la limita. Mingea trimisa de starul Realului a depasit de putin linia portii.