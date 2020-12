Vestea pe care Koeman nu voia sa o auda! Atacantul pe care si-l doreste cu orice pret nu vine pe Camp Nou in aceasta iarna! Anunt de ULTIMA ORA

Barcelona si-a exprimat interesul fata de Memphis Depay (26 de ani) in aceasta vara.

Ronald Koeman l-a dorit insistent pe internationalul olandez pe care l-a avut sub comanda la nationala "portocalei mecanice", dar acest lucru nu a fost posibil in aceasta vara. Barcelona trece printr-o perioada mai grea din punct de vedere financiar, iar catalanii nu au reusit sa se inteleaga cu clubul din Lyon.

Depay este in ultimele sase luni de contract, iar de pe 1 ianuarie atacantul poate semna cu orice echipa doreste. Totusi, Lyon a anuntat prin directorul sportiv Juninho ca nu va pleca niciun jucator de la gruparea franceza pana la finalul sezonului. Astfel, Barcelona va trebui sa astepte in cazul in care il mai doreste pe Depay pana in vara lui 2021.

"Vor fi schimbari, dar mai mult pentru jucatorii care vor pleca, cum este cazul lui Jean Lucas, care era deja planificat. Rudi Garcia i-a cerut sa plece pentru a juca un pic mai mult. Jucatorii cheie nu vor pleca. Sper ca mai presus de toate sa mentinem acest nivel, acesta este cel mai important lucru", a spus Juninho, citat de getfootballnewsfrance.com