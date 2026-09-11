Răzvan Lucescu (57 de ani) a creat o echipă cu o forță ofensivă devastatoare în Qatar, dovadă și faptul că Al-Sadd Doha are o medie de 4,75 de goluri pe meci, în campionat.

În cele patru etape de până acum, nicio formație n-a reușit să evite rușinea în fața celor de la Al-Sadd. În runda inaugurală, Al-Ahli Doha s-a descurcat cel mai bine, pierzând „doar“ cu 1-3. În rest, elevii lui Lucescu jr au câștigat cu niște scoruri foarte mari: 6-2, 4-1 și 6-3!

Iordanianul Ali Olwan, gol fabulos în poarta lui Al-Sadd

Ieri, în duelul cu Al-Sailiya din campionat, liderul și-a continuat seria victoriilor zdrobitoare. Cu fostul star al lui Liverpool, Roberto Firmino (34 de ani), în mare formă, Al-Sadd s-a impus cu 6-3. Firmino a marcat de două ori, ajungând la 4 goluri și 2 pase decisive, în acest sezon.

Deși Al-Sailiya n-a avut nicio șansă în partida de ieri, această echipa s-a consolat, totuși, cu un gol de generic, cel mai frumos al etapei din Qatar Stars League!

În minutul 35, când Al-Sadd avea 1-0 pe tabelă, iordanianul Ali Olwan (26 de ani) a primit o minge în tușă și a pornit într-o cursă electrizantă pe flancul drept. După ce a depășit trei adversari în viteză, Ali Olwan a găsit inspirația de a-l și loba pe portarul Al-Sheeb. Mingea a fost respinsă cu capul de Salman, însă arbitrul a oprit jocul pentru analiza video. După câteva minute, a venit verdictul: mingea a depășit linia porții, gol valabil.

Cursa nebună a lui Olwan, finalizată cu această reușită superbă, a devenit virală în mediul online și poate fi văzută aici.