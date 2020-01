Un meci amical s-a incheiat cu 16 morti si 5 raniti. Incredibil cine erau fotbalistii si spectatorii!

Meciul s-a desfasurat in Cieneguillas, Mexic.

Autoritatile mexicane au vrut sa organizeze de sarbatori un meci de fotbal pentru a ameliora tensiunile dintre clanurile mafiote Cartel del Golfo (CDG) si Los Zetas, doua dintre cele mai puternice organizatii criminale din America de Nord si din lume, dar lucruri nu au decurs conform planului. Partida s-a desfasurat pe terenul de fotbal al Centro Regional de Reinsercion Social (Cerereso) din orasul Cieneguillas, statul Zacatecas, iar ceea ce trebuia sa fie un simplu meci de fotbal s-a transformat intr-un masacru intre detinuti.

Lupta a durat mai mult de doua ore pana sa fie inabusita de autoritati, fiind nevoie de mobilizarea trupelor din Policia Estatal Preventiva, Policia Metropolitana, Policia de Investigation si Policia de Seguridad Vial del Estado. Pe langa echipamentul de joc si mingile de fotbal, asupra celor doua echipe s-au gasit o arma de foc, trei sabii scurte, rangi de metal si multe arme albe artizanale, ceea ce arata premeditarea carnagiului. Toate persoanele decedate sunt din randul detinutilor, in timp ce printre raniti se gasesc si cativa copii care asistau la meci din tribune. Initial, Los Zetas a fost aripa paramilitara a CDG, dar cele doua grupari se afla in conflict deschis din 2010.

Cartel del Golfo a fost fondat in anii 1930 si e unul dintre principalele sindicate ale crimei din Mexic. Este condus acum de Luis Alberto Flores Blanco (aka Pelochas) si Juan Manuel Loza Salinas (aka El Toro), isi desfasoara activitatea mai ales in Nord-Estul Mexicului, ca si in statele americane Texas si Georgia, dar a inceput sa activeze cu succes si in Europa, Vestul Africii, Asia, America Centrala, America de Nord si America de Sud. Printre obiectele de activitate ale grupului se gasesc traficul de droguri, spalarea de bani, santajul, rapirile, traficul de carne vie, jaful, crimele la comanda, trafic de arme, darea de mita, incendierile, hate crimes, contrafacerile si impersonarea agentilor de politie. Gruparile aliate sunt Aryan Brotherhood (Texas), Los Mexicles (Sinaloa), Italian-American Mafia (La Cosa Nostra), ’Ndragheta (Calabria) si Cartelul Sinaloa, iar printre organizatiile rivale sunt Los Zetas, Black Guerilla Family, Cartelul Juarez, Beltran-Leyva Cartel, Cartelul Tijuana, Cartelul Guadalajara, Barrio Azteca, Los Santos, Siete Viejo si Los Negros.

Los Zetas este considerat cel mai brutal sindicat al crimei din America de Nord, fiind cunoscut pentru ca recurge pentru intimidare la decapitari, tortura si ucideri in randul copiilor si familiei celui vizat de razbunarea lor. Infiintat in 1999 de fosti militari care au dezertat din armata mexicana si angajat initial de CDG pentru a face treaba murdara, el este condus acum colectiv si actioneaza in nordul Mexicului si sudul SUA. Gruparea este considerata una dintre cele mai violente organizatii criminale din cele doua Americi, in portofoliul sau gasindu-se de la traficul de droguri, trafic de carne vie, crime, tortura, rapiri si trafic de arme pana la talharie, piraterie video si santaj. In ultimii ani, Los Zetas s-au fragmentat, aparand factiunile Grupo Bravo si Vieja Escuela. Printre aliati se gasesc Cartelul Tijuana, Cartelul Juarez, ’Ndragheta, Los Mazatlecos, Barrio Azteca, MS-13, Texas Syndicate, Ganster Disciples (Chicago), La Oficina de Envigado (Columbia) si La Linea, iar printre rivali se numara Cartel del Golfo, Cartelul Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generacion, Los Caballeros Templarios, Los Zetas Grupo Bravo si Los Zetas Vieja Escuela.