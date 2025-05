Un fotbalist important, considerat cel mai slab transfer al sezonului în Europa! S-au plătit 55 de milioane de euro pentru aducerea lui

Afacerea poate fi una extraordinară pentru "As Aguias", care pot repatria un fotbalist de doar 25 de ani, cu doar 30 de milioane de euro, o sumă cu 100 de milioane mai mică decât cea cu care l-a vândut lui Atletico Madrid, în urmă cu șase ani.

Joao Felix Sequeira (25 de ani) este născut la Viseu și s-a format la juniorii cluburilor Os Pestinhas, FC Porto, Padroense și Benfica. La seniori a jucat pentru Benfica B (2016-2018), Benfica (2018-2019), Atletico Madrid (2019 - 2023, 127.2 milioane de euro), Chelsea (2023, 11 milioane de euro, împrumutat / 2024, 52 de milioane de euro), FC Barcelona (2023-2024, împrumutat gratis) și AC Milan (2025 / împrumutat, 5.5 milioane de euro).

El a strâns deja 45 de selecții și 9 goluri pentru prima reprezentativă a Portugaliei, poate juca atacant și extremă stânga, este cotat la 25 de milioane de euro pe site-urile de specialitate și mai are contract cu Chelsea până în iulie 2031.

Carieră cu trofee, dar sezoane trecute dezamăgitoare

În palmares are titluri de campion în Primeira Liga (2018-2019), La Liga (2020-2021) și UEFA Nations League (2018-2019), trofeele A Bola Player of the Year (2019), Golden Boy (2019), Globe Revelation Player (2019), Atletico Madrid Player of the Year (2021-2022), Primeira Liga Best Young Player of the Year (2018-2019) și includerea în UEFA Europa League Squad of the Season (2018-2019).