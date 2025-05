Giovanni Costantino (40 de ani) a pregătit-o pe FCU Craiova în perioada octombrie 2023 - februarie 2024, timp în care a strâns 18 partide la echipa lui Adrian Mititelu.



Antrenorul italian a mai avut și o scurtă experiență la Petrocub Hîncești, de doar trei săptămâni, dar nu a apucat să debuteze pentru fosta campioană din Republica Moldova. Acum a ajuns tocmai în Kîrgîzstan, la Bishkek City, penultima clasată din prima ligă.



Giovanni Costantino a dezvăluit de ce a semnat în Kîrgîzstan



Costantino a dezvăluit că a acceptat oferta asiaticilor după ce a văzut condițiile pe care campionatul din Kîrgîzstan le poarte oferi: ”Fotbalul progresează mult aici”, spune italianul, în dialog cu Sport.ro.



„Au trecut multe luni de când mi-au cerut să vin. Prima oară a fost în februarie, dar nu am vrut să vin pentru că nu am fost sigur. Am căutat, am văzut condițiile pe care le oferă.



Aceasta este principalul motiv, am văzut condiții pentru a face o treabă bună, așa că am decis să vin. Știu că nu e o decizie comună, dar cred că am luat o decizie bună. Fotbalul progresează mult aici, sunt multe investiții din partea Guvernului”, a spus Costantino, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Nu a fost singura propunere pe care Costantino a primit-o în ultimele luni. Italianul a fost dorit și în România, la Gloria Buzău, dar în cele din urmă oficialii clubului l-au ales pe Ilie Stan: ”În ultimele luni, am avut șansa de a ajunge la Buzău, dar au ales alt antrenor. N-a fost o ofertă, dar am fost pe listă și am avut șansa de a ajunge la Buzău”.



Bishkek City, noua echipă a lui Costantino, este penultima în prima ligă din Kîrgîzstan, cu doar șapte puncte după 11 etape, la două puncte în fața ultimei clasate. Doar ultimul loc retrogradează în liga secundă.