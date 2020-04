Un club i-a platit amenda unui suporter care nu a respectat regula izolarii si a iesit din casa fara declaratie pe proprie raspundere! Ce s-a intamplat dupa

Un suporter a fost amendat de autoritati pentru ca a iesit din casa fara declaratie pe proprie raspundere.

Un suporter in varsta de 60 de ani al celor de la AEK Atena a fost amendat de autoritati dupa ce a iesit din casa fara declaratia pe propria raspundere.

Acesta se plimba in jurul stadionului in momentul in care a fost oprit si amendat. Politistii l-au amendat cu 150 de euro, iar amenda a fost platita de catre club, iar mai mult de atat, suporterului i-a fost oferit un abonament la toate meciurile echipei din sezonul viitor.