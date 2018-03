Sefii lui PSG au citit ca Neymar vrea marirea salariului si au raspuns imediat printr-un comunicat! Ce mesaj au transmis

PSG a reactionat dupa zvonurile aparute in presa engleza referitoare la dorinta brazilianului Neymar de a primi o marire salariala pentru a ramane la clubul din capitala Frantei.

Departamentul de comunicare din cadrul gruparii de pe Parc des Princes a calificat drept "ridicola" informatia difuzata de publicatia Sunday Times, care a scris ca Neymar ar fi solicitat o crestere salariala de 350.000 de euro pe saptamana.

"PSG asigura ca nicio modificare a termenilor contractului semnat in vara trecuta nu a fost discutata sau macar luata in considerare", precizeaza Le Parisien.

Transferat in vara anului trecut de la FC Barcelona, in schimbul sume de 222 milioane euro, Neymar incaseaza in prezent un salariu de 3 milioane euro pe luna la clubul parizian, fiind de departe cel mai bine platit fotbalist din campionatul Frantei si unul dintre cei mai bine platiti din lume.