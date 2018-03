In noiembrie i-au zis ca e nebun, acum e aproape sa castige pariul! Ronaldo, la doar 3 goluri in spatele lui Messi. Cum arata clasamentul pentru "Pichichi"

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Era inceputul lui noiembrie atunci cand presa din Spania scria despre "pariul nebun facut de Ronaldo in vestiar". La acel moment, portughezul Realului avea 1 gol in La Liga, in timp ce Leo Messi avea 11 reusite! Ronaldo le-a promis colegilor ca va castiga Pichichi - trofeul de golgheter al La Liga.

Aproape cinci luni mai tarziu, Ronaldo a revenit in lupta!

Autor a patru reusite in Real Madrid 6-3 Girona, Cristiano Ronaldo a ajuns la 22 de reusite stagionale, fiind la doar 3 lungimi in spatele lui Messi, care are 25 de goluri!

Cristiano Ronaldo a facut pariul dupa un Real Madrid 3-0 Las Palmas, in care el nu a reusit sa marcheze.

Din pacate pentru fanii Realului, distanta dintre Barcelona si Real Madrid in clasament a ramas una foarte mare. Doar Ronaldo mai poate castiga lupta personala cu Messi.