Balonul de Aur nu ramane UNICAT! Anuntul facut de France Football in aceasta dimineata

Trofeul nu mai fusese acordat in ultimii 2 ani.

France Football a anuntat in aceasta dimineata ca Balonul de Aur pentru femei se intoarce! Odata cu despartirea premiului acordat de France Football si FIFA Best, premiul pentru jucatoare a fost acordat numai la gala organizata de FIFA - Carli Lloyd (2016) si Lieke Martens (2017) au fost castigatoarele.

Aceeasi Carli Lloyd fusese si ultima jucatoare care a castigat Balonul de Aur pentru femei. Marta are insa cele mai multe trofee - jucatoare din Brazilia a castigat de 5 ori trofeul, a iesit in 4 randuri pe locul 2 si in alte 2 randuri pe locul 2. Anuntul oficial va fi facut de France Football in editia de marti a revistei, anunta Washington Post, cu toate ca a fost deja confirmata procedura.

Diferenta fata de premiul pentru barbati este ca premiul va fi acordat doar in urma votului unei comisii de experti. Vor exista aproximativ 40 de jurnalisti care vor vota din tarile cu succes important in fotbalul feminin. Lista celor 15 jucatoare nominalizate va fi anuntata pe 8 octombrie, tot atunci urmand sa fie anuntata si lista celor 30 de jucatori care se vor lupta pentru Balonul de Aur.