Mama lui Kylian Mbappe, negocieri dure cu fotbalistul: „Sub 30% nu fac nimic!” Dezvăluiri de la discuțiile cu PSG: „Luam 10 miliarde dacă ofereau” 

Atacantul francez este liber să negocieze cu orice echipă își dorește din momentul în care a intrat în ultimele luni de contract cu Paris Saint-Germain. Oficialii parizieni încearcă să îl convingă să semneze o nouă înțelegere, în timp ce Real Madrid insistă pentru transferul său, la fel ca în anii trecuți.

Kylian Mbappe este reprezentat, la negocieri, de către mama sa, Fayza Lamari, fostă handbalistă, care este în prezent femeie de afaceri de succes, dar și agent. Aceasta i-a negociat toate contractele și se ocupă de afacerile fiului său, inclusiv de ultimul său proiect.

Fayza Lamari a dezvăluit cum a negociat cu Kylian Mbappe

Fotbalistul și-a deschis o asociație în 2020, 'Inspired by KM', care are ca scop ajutorarea copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani pentru a-și atinge obiectivele în viață, având patru piloni fundamentali: învățare, împărtășire, înțelegere și transmitere.

Fayza Lamari a dezvăluit, într-un interviu acordat recent, care va fi publicat integral pe 18 ianuarie, cum a luat startul proiectul și ce negocieri dure a purtat cu fiul său. Kylian Mbappe își donează nu mai puțin de 30% dintre profiturile generate către asociație.

„I-am spus: 'sub 30%, nu fac asta!' Mă retrag și fac ce face toată lumea: mă duc în vacanță în Maldive, însă nu lucrez pentru tine! La început i-am spus să facem 50/50, însă am discutat și am scăzut la 30%”, a dezvăluit Fayza Lamari în interviul acordat pentru Envoye Special, citată de lefigaro.fr.

Vorbind și despre contractul semnat de fiul său cu Paris Saint-Germain în 2022, când a fost aproape de un transfer la Real Madrid, dar a ales în ultimul moment să își prelungească înțelegerea, devenind cel mai bine plătit jucător din lot, Fayza a spus clar: „Nu există vinovăție, nu există rușine. Dacă am fi putut obține 10 miliarde, le-am fi luat pentru că sistemul asta își dorește”.