Antrenorul echipei Torino, Paolo Vanoli, a vorbit în conferința de presă premergătoare duelului cu Parma despre perioada petrecută ca jucător al "cruciaților", dar și despre dificultatea meciului care urmează.



"Am un amintire extraordinară legată de Parma, unde am avut șansa de a juca într-o echipă extraordinară. Am învățat multe de la campionii alături de care am evoluat și datorită lor am reușit să progresez și să ajung la echipa națională. Spun mereu jucătorilor mei că oricine poate deveni protagonist și își poate schimba cariera dintr-un moment în altul", a spus Vanoli, citat de TorinoGranata.

Parma e pe drumul cel bun, crede Vanoli



Fostul fundaș crede că Parma se află pe un drum bun sub noua conducere: "Clubul încearcă să revină la nivelul de altădată, deși nu este ușor, pentru că Serie A este un campionat dificil".



Referindu-se la confruntarea cu echipa pregătită de Cristi Chivu, Vanoli a avertizat că Parma poate pune probleme: "Se luptă pentru salvare, iar schimbarea antrenorului aduce mereu un factor de imprevizibilitate. Trebuie să fim atenți și să nu greșim abordarea, pentru că ne așteaptă un meci complicat".



Înainte de startul etapei cu numărul 28 din Serie A, Parma ocupă locul 17 în clasament, cu 23 de puncte, în timp ce Torino se află pe 11, cu 34 de puncte.