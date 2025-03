Va avea un salariu mult mai mic în MLS

Conform presei germane, căpitanului bavarezilor nu i se va propune prelungirea contractului, care este scadent în vara anului 2025. Muller a fost nemulțumit de oportunitățile tot mai puține de a juca și este gata să o părăsească pe Bayern la finalul acestui sezon. Deși i s-au oferit contracte exorbitante din Arabia Saudită, atacantul german este gata să accepte ofertele din MLS, unde este dorit de New York Red Bulls, Inter Miami, LA Galaxy, Los Angeles FC și FC Cincinnati.



Dacă acceptă oferta clubului din Ohio, Muller ar deveni coleg cu atacantul de origine română Ștefan Chirilă. Acesta are un contract la Bayern de 20.5 milioane de euro pe sezon, dar i se va oferi o remunerație anuală de doar 3.5 milioane de dolari în MLS. În schimb, el ar putea semna un contract valabil pe patru sezoane.



Muller este unul dintre marii atacanți din istoria lui Bayern Munchen

Thomas Muller (35 de ani) este născut la Weilheim in Oberbayern (landul Bavaria) și s-a format la juniorii cluburilor TSV Pahl și Bayern Munchen (2000-2008). La nivel de seniori a evoluat doar pentru Bayern Munchen, pentru echipa secundă (2007-2009) și pentru formația de seniori (2008-2025 / 742 meciuri și 247 goluri). Are 131 de selecții și 45 de goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, cu care a participat la CM 2010 (locul 3), Euro 2012 (semifinale), CM 2014 (campion mondial), Euro 2016 (semifinale), CM 2018 (grupe), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (grupe) și Euro 2024 (sferturi de finală).



În palmares are Champions League (2012-2013, 2019-2020 / + două finale, 2009-2010, 2011-2012), Supercupa Europei (2013, 2020), FIFA Club World Cup (2013, 2020), Bundesliga (x12), DFB-Pokal (x6), DFL-Supercup (x8), Cupa Mondială (2014 / + locul 3, în 2010) și un loc trei la Campionatul European (2012).



La nivel individual a fost recompensat cu titlurile FIFA World Cup Golden Boot (2010), FIFA World Cup Best Young Player (2010), FIFA World Cup Silver Boot (2014), FIFA World Cup Silver Ball (2014), World Soccer Young Player of the Year (2010), Bravo Award (2010), golgheterul DFB-Pokal (2010, 2014), Bavarian Order of Merit (2019), UEFA Super Cup Man of the Match (2020), Bayern Munchen Player of the Season (2021-2022), dar și cu includerea în FIFA World Cup All-Star Team (2010, 2014), Champions League Squad of the Season (2019-2020), Bundesliga Team of the Season (2017-2018, 2019-2020, 20202-2021), VDV Bundesliga Team of the Season (2009-2010, 2015-2016, 2017-2018, 2020-2021) și Kicker Bundesliga Team of the Season (2012-2013, 2015-2016, 2019-2020, 2020-2021).



Foto - Getty Images