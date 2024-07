Thomas Muller, legendarul jucător al echipei naționale a Germaniei, și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional după 14 ani de activitate.

În cele 131 de meciuri jucate pentru naționala Germaniei, Müller a marcat 45 de goluri, inclusiv 10 goluri în cadrul a patru campanii de Cupă Mondială.

Mijlocașil lui Bayern Munchen este al treilea cel mai selecționat jucător din istoria Germaniei și a jucat un rol crucial în câștigarea celui de-al patrulea titlu mondial al țării la Cupa Mondială din 2014, desfășurată în Brazilia.

Germania a fost eliminată de la EURO 2024 în sferturile de finală, după o înfrângere cu 2-1 în fața Spaniei, care avea să câștige în finală.

Acesta a fost ultimul meci jucat de Müller pentru echipa națională. După fluierul final la Stuttgart, au fost scene emoționante, Müller fiind în lacrimi la finalul ultimului său turneu major pe teren propriu.

Muller și-a început cariera internațională în 2010, debutând într-un meci amical împotriva Argentinei. A fost convocat pentru Cupa Mondială din Africa de Sud în același an, unde a fost golgheterul turneului cu cinci goluri în șase meciuri.

În total, Müller a marcat 10 goluri în 19 apariții la Cupa Mondială și ocupă locul al zecelea în clasamentul golgheterilor all-time ai competiției.

De-a lungul carierei sale internaționale, Müller a participat la opt turnee majore - patru Cupe Mondiale și patru campanii Euro.

Thomas Muller: "Mulțumesc!"

Într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, Muller și-a exprimat recunoștința față de fani și colegi pentru susținerea lor de-a lungul anilor și a spus că va continua să fie un susținător al echipei din tribune.

„Când am putut să joc primul meu meci internațional în echipa națională a Germaniei în urmă cu 14 ani, nu aș fi putut visa la asta. Victorii grozave și înfrângeri amare. Să mă confrunt cu cei mai buni, alături de coechipieri fantastici alături de care am trăit momente de neuitat. Simtându-ți afecțiunea pe teren, m-a făcut întotdeauna foarte mândru să joc pentru țara mea. Am sărbătorit împreună și uneori am vărsat o lacrimă împreună. Aș dori să le mulțumesc tuturor suporterilor și coechipierilor echipei naționale. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor. Păstrează-ți entuziasmul pentru echipă înainte de Cupa Mondială din 2026. Asta fac acum ca fan în tribune și nu mai ca jucător pe teren. La revedere!", a fost mesajul de adio al mijlocașului.

Cu această retragere, Müller își încheie cariera internațională ca al treilea cel mai selecționat jucător al Germaniei, cu 131 de apariții, și ocupă locul cinci în clasamentul golgheterilor all-time ai naționalei germane.