Tatarusanu a fost IMPERIAL in poarta lui Lyon! A aparat un penalty si a calificat echipa in finala Cupei Ligii Frantei

Portarul roman a fost declarat omul meciului.

Lyon a trecut de Lille cu 3-2 (4-3 dupa. penalty-uri) si s-a calificat in finala Cupei Ligii Frantei, unde va da piept cu invingatoarea dintre Reims si PSG. Tatarusanu s-a remarcat cu parade de-a lungul meciului si chiar daca a primit gol in prelungiri, a reusit sa apere o lovitura de departajare si si-a trimis echipa mai departe.

"Am plecat in partea buna la primul penalty. Sunt foarte fericit! E important ca am ajuns in finala si trebuie sa continuam. Avem un bun inceput de an!", a declarat Tatarusanu la finalul meciului.

Desi prinde putine minute la Lyon, goalkeeper-ul roman nu vrea sa plece de la echipa. Acesta e de parere ca antrenorul decide cine joaca titular, iar el va continua sa se antreneze zi de zi pentru a prinde un loc primul 11.

AICI VIDEO CU PENALTY-UL APARAT DE TATARUSANU.