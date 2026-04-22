Un tânăr fotbalist african, din Guinnea Bissau, care evoluează în Danemarca, la Midtjylland, a fost aproape de moarte! În vârstă de 19 ani, Alamara Djabi a fost înjunghiat cu un cuțit pe stradă în oraşul Herning, unde îşi are sediul clubul Midtjylland.

Alamara Djabi, legitimat la Midtjylland, înjunghiat pe stradă

Din fericire, mijlocașul central este în stare stabilă acum, după eforturile medicilor, după ce s-a aflat în comă indusă.

”A fost supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. De atunci a suferit o a doua operaţie şi, graţie eforturilor echipelor de prim ajutor şi ale medicilor din spital, starea lui este acum stabilă. A ieşit din coma indusă şi se simte bine, având în vedere circumstanţele”, după cum se arată în anunțul care privește situația tânărului fotbalist.

Agresorul lui Alamara Djabi, identificat și căutat

A fost identificat și agresorul, Moussa Habib Jensen pe numele său, dar nu este clar care a fost motivul conflictului care putea duce la moartea fotbalistului. Conform informațiilor preliminare, scandalul a fost rezultatul unor disensiuni pricinuite de viața de noapte din oraș.

”Poliția îl caută pe Moussa Habib Jensen, suspectat că se află în spatele atacului de înjunghiere de duminică noaptea din Herning. El este descris ca fiind un bărbat de 20 de ani, cu o înălțime de 192 cm, cu constituție puternică, cu pielea deschisă la culoare, păr scurt și închis la culoare și barbă deasă și închisă la culoare. Contactați poliția la numărul de telefon 114 dacă l-ați văzut pe Moussa sau știți unde se află”, au anunțat autoritățile daneze.

Cine este Alamara Djabi

Alamara Djabi a jucat la Benfica U15 și la Benfica U17, iar în august 2023 a făcut pasul la formația daneză, la echipa sub 19 ani în primă fază. A fost împrumutat în Portugalia apoi, la Mafra, iar pasul la echipa mare a celor de la Midtjylland l-a consemnat în toamna anului trecut.

În acest sezon a adunat doar un meci la profesioniști, 25 de minute, într-un meci din Europa League. Djabi este cotat la 200.000 de euro de Transfermarkt.