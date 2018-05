VIDEO IREAL! Tamas, acuzat pe net pentru greselile uriase din finala Cupei Israelului! Imagini SOCANTE: ce a facut pe teren

Gabi Tamas a luat Cupa Israelului cu Hapoel Haifa dupa 3-1 in finala cu Beitar.

Fostul fundas al Stelei si al lui Dinamo a avut un sezon extraordinar si a fost nominalizat pentru premiul de cel mai bun stranier al campionatului.

Aseara, a avut insa un cosmar contra lui Beitar. Pe net sunt sute de comentarii in care prestatia lui Tamas e pusa sub semnul intrebarii! Aparatorul a facut cel putin 4 greseli inexplicabile in timpul finalei de Cupa!