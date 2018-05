"Am facut istorie!" Performanta URIASA pentru Tamas in Israel! Hapoel a cucerit Cupa dupa 44 de ani!

Gabi Tamas a fost titular in finala Cupei din Israel, castigata de Hapoel in urma prelungirilor.

Dupa 1-1 in tur, Hapoel si Beitar Ierusalim a remizat, scor 1-1 la returul finalei Cupei din Israel. Au urmat prelungiri, iar echipa lui Tamas s-a impus cu 3-1.

Din 1974 nu mai castigase Hapoel Cupa in Israel, al patrulea trofeu din istorie.

"In seara asta am facut istorie" a scris Tamas pe retelele de socializare, dupa ce s-a pozat cu trofeul.

Hapoel Haifa score this banger on the stroke of extra time half time in the Israeli Cup Final pic.twitter.com/dgzhEUk0JT