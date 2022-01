Supergolgheterul brazilian lansat în fotbalul mare din Liga 1: ”Sunt ucrainean și sunt mândru că sunt ucrainean!”

Junior Moraes (34 de ani), atacantul brazilian naturalizat pentru naționala Ucrainei, și-a declarat încă o dată atașamentul față de țara de adopție.

”Sunt ucrainean! Și sunt mândru că sunt ucrainean! De când am ajuns aici, în 2012, și până astăzi, în 2022, am trăit în Ucraina, chiar dacă am avut ocazia să plec. Vă rog să nu mai răspândiți știri false despre viața mea”, a scris vârful lui Șahtior Donețk pe contul său de Instagram.

Junior Moraes, cel mai bun marcator în campionatele din Bulgaria și Ucraina

Junior Moraes a fost transferat din Brazilia, în urmă cu mai bine de un deceniu, de Gloria Bistrița, pe atunci în Liga 1.

Calitățile de golgheter (20 de reușite în 35 de meciuri la bistrițeni) i-au adus imediat un transfer în străinătate, la bulgarii de la ȚSKA Sofia. Din 2012, Junior Moraes evoluează în Ucraina, cu un scurt intermezzo în China. A jucat la Metalurg Donețk, Dinamo Kiev și din 2018 se află la Șahtior Donețk.

A fost golgheterul Bulgariei (în 2012) și Ucrainei (în 2019 și 2020), iar în 2019 a debutat în naționala ucraineană.

Șahtior i-a prelungit contractul deși fusese accidentat timp de opt luni

Brazilianul naturalizat ucrainean a fost în pericol să-și încheie cariera din cauza unei accidentări grave, dar în decembrie a revenit pe gazon, după o pauză de opt luni, și a înscris golul victoriei după doar un minut, în 2-1 cu FC Oleksandriya.

”Am fost îngrijorați că Junior nu va mai putea juca vreodată fotbal. Dar rezultatele au fost încurajatoare și la antrenamentele din ultimele zile el a arătat un nivel bun, ceea ce ne-a dat speranțe că va reveni la forma dinainte.

De fapt, aceste ultime zile au fost motivul pentru care am decis să-i prelungim contractul cu șase luni”, declarau oficialii lui Șahtior la sfârșitul anului trecut.