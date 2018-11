Stanciu, regretat in Belgia: "Straluceste la noul club, are cifre impresionante!" Romanul, vizat de un super transfer in iarna

Belgienii il regreta pe Nicolae Stanciu.

Anderlecht a platit 10 milioane de euro pentru transferul romanului de la FCSB, insa s-au despartit rapid de el. Ajuns in Cehia, Stanciu impresioneaza la Sparta Praga.

A reusit 10 goluri si 10 pase decisive in cele 30 de meciuri jucate pentru Sparta, iar perioada de mercato din iarna ii poate aduce un transfer intr-un campionat si mai puternic al Europei.

"Stanciu are deja cifre mai bune decat a avut la Anderlecht. Dupa un transfer ratat la Anderlecht, care a platit pentru el aproape 10 milioane, cu tot cu bonusuri, Stanciu straluceste la noul club. A ajuns deja la 4 goluri si 7 assist-uri in acest sezon. Playmaker-ul roman are cifre impresionante deja, la Sparta Praga, mai bune decat cele de la Anderlecht, unde a evoluat mult mai mult", scriu belgienii de la sportsactu.be.

In presa din Italia s-a scris despre interesul celor de la AC Milan si Inter Milano pentru internationalul roman, in timp ce din Germania ar fi dorit de Borussia Monchengladbach.