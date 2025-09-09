Federația Moldovenească de Fotbal a publicat pe site-ul oficial lsita cu jucătorii convocați la naționala Under 16 pentru stagiul de pregătire care se va desfășura la Vadul lui Vodă în această lună.

Pe lângă jucători legitimați la cluburi din Republica Moldova, de remarcat este convocarea unor tineri fotbaliști de la Sporting Lisabona sau Getafe de către selecționerul Nicolae Bunea.

”Selecționata U16 a Moldovei se va reuni pe 9 septembrie pentru un cantonament la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale din Vadul lui Vodă.

Acest stagiu de pregătire are ca scop testarea jucătorilor care ar putea completa lotul naționalei U16 pentru competițiile viitoare.

Totodată, în cadrul acestei acțiuni, discipolii lui Nicolae Bunea vor disputa un meci amical cu formația FC Zimbru U17, programat pe 12 septembrie, de la ora 11:00”, a precizat FMF.

Lotul naționalei Under 16 a Moldovei



Portari: Andrei Hudeacov (FC Zimbru), Vlad Dediu (CS Real Succes)

Fundași: Bogdan Lupașco (Academia Rebeja-UTM), Alexandru Mardari (CS Getica), Alexandru Bocancea, Mihai Smîntînă, Cătălin Darii (toți trei de la FC Zimbru), Matteo Carp (Voluntas Brescia, Italia), David Țărnă (Sporting CP, Portugalia)

Mijlocași: Darius Cravcenco, Timur Gamurar (ambii de la Dacia Buiucani), Danielli Nichita, Vlad Proaspăt (ambii de la FC Zimbru), Cătălin Galicenco (CS Getica), Ion Calmîc, Darius Dodonu, Nicolos Esanu (toți trei de la Academia Rebeja-UTM), Grigorii Thoric (FC Devyatka, Rusia), David Ostafi (Getafe C.F., Spania), Damian Hangan (UE Cornella, Spania)

Atacanți: Mihai Pușcașu (FC Zimbru), Cristian Jecev, Maksym Patron (ambii de la Academia Rebeja-UTM)

Info și foto: Federația Moldovenească de Fotbal

