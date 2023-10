Următorul turneu final de pe ”Bătrânul Continent” va fi găzduit de Marea Britanie și Irlanda, în orașele Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londra, Manchester și Newcastle.

Cel mai probabil, finala cea mare din 2028 va fi găzduită de Wembley, cel mai mare stadion al țării, cu o capacitate de 90.653 de locuri.

Inițial, pentru Campionatul European din 2028 s-a zvonit că România ar vrea să fie (din nou) gazdă, alături de Grecia, Bulgaria și Serbia.

Pe lista posibilelor candidate pentru găzduirea turneului final au fost Portugalia și Spania, care și-au manifestat interesul de a găzdui împreună EURO 2028 sau Cupa Mondială din 2030.

Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam

????????➕???????? CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!

EURO 2032 a fost câștigat de Italia și Turcia, care au vrut să găzduiasă și EURO 2028, dar au primit turneul final din 2032. Cele două au prezentat deja 20 de stadioane care ar putea găzdui meciurile de la turneul final. Dintre acestea, forul continental va alege zece.

Dacă pentru Turcia găzduirea Campionatului European reprezintă o premieră, Italia nu este la prima experiență. A mai organizat turneul continental din 1968, dar și pe cel din 1980.

De asemenea, italienii au găzduit și de două ori Cupa Mondială, în 1934 și 1990.

????????➕???????? Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!

The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc