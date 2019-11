Singurul jucator care poate prinde un transfer dupa UMILINTA cu Spania! Sumudica a dezvaluit: "Are oferta! ACUM!"

Romania a suferit o umilinta de proportii in Spania, in ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2021. Spaniolii au castigat cu 5-0.

Intreaga echipa a Romaniei, insa unul dintre jucatori poate prinde un transfer important. Marius Sumudica a dezvaluit ca Alin Tosca poate ajunge in Spania.



"Tosca, in acest moment, are o oferta din Spania de 1,5 milioane de euro. Acum", a declarat Marius Sumudica pentru presa turca.



Tosca a venit in vara la Gaziantep, echipa pregatita de Marius Sumudica. Betis l-a lasat liber de contract dupa un sezon in care fundasul roman a fost imprumutat la PAOK Salonic.