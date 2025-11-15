Evoluțiile sale din al doilea eșalon german l-au readus pe acesta în atenția presei britanice, la șapte ani distanță de la momentul care i-a marcat cariera: ”coșmarul” din finala UEFA Champions League din 2018, pierdută de Liverpool în fața lui Real Madrid cu 1-3, când Karius a greșit flagrant la două goluri marcate de spanioli.



Loris Karius și-a reinvetat cariera: ”Sunt recunoscător”



Publicația britanică Dailymail i-a dedicat acum un întreg articol soțului celebrei prezentatoare Diletta Leotta: ”From zero to hero (n.r. - de la zero la erou”, descriu britanicii viața lui Karius.



”Regele Karius! Rateul lui Liverpool, Loris a trecut de la zero la erou și și-a reinventat cariera cu ”parade imposibile”, la șapte ani distanță de la coșmarul său din finala UCL”, a fost titlul dat de publicația britanică.

