Soțul Dilettei și-a schimbat radical viața, la șapte ani de la "coșmar": "E un erou!"

Soțul Dilettei și-a schimbat radical viața, la șapte ani de la "coșmar": "E un erou!"
La 32 de ani, Loris Karius, fostul portar al celor de la Liverpool, strălucește în țara sa natală, acolo unde evoluează pentru Schalke, în Zweite Bundesliga.

Loris KariusDiletta LeottaSchalke 04
Evoluțiile sale din al doilea eșalon german l-au readus pe acesta în atenția presei britanice, la șapte ani distanță de la momentul care i-a marcat cariera: ”coșmarul” din finala UEFA Champions League din 2018, pierdută de Liverpool în fața lui Real Madrid cu 1-3, când Karius a greșit flagrant la două goluri marcate de spanioli.

Loris Karius și-a reinvetat cariera: ”Sunt recunoscător”

Publicația britanică Dailymail i-a dedicat acum un întreg articol soțului celebrei prezentatoare Diletta Leotta: ”From zero to hero (n.r. - de la zero la erou”, descriu britanicii viața lui Karius.

”Regele Karius! Rateul lui Liverpool, Loris a trecut de la zero la erou și și-a reinventat cariera cu ”parade imposibile”, la șapte ani distanță de la coșmarul său din finala UCL”, a fost titlul dat de publicația britanică.

Karius a ajuns la Schalke după doi ani la Newcastle, în care a evoluat într-un singur meci! Acum, portarul german este mulțumit de faptul că primește șanse la echipa sa.

”Nu acord foarte multă atenție statisticilor, dar ca goalkeeper, vrei mereu să nu primești gol. Joc bine și sunt mulțumit, am o perioadă bună, mă duc la antrenament de fiecare dată cu zâmbetul pe buze. Sunt recunoscător că pot experimenta asta săptămână de săptămână și este minunat cum merg lucrurile”, a spus germanul, într-o declarație redată de sursa citată anterior.

