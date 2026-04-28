Sheriff Tiraspol a pierdut duminică seara derby-ul Moldovei cu liderul Petrocub Hîncești, scor 0-1, și este doar pe locul 3 în play-off, după Petrocub și Zimbru Chișinău.

”Petrocub a învins Sheriff și este foarte aproape de titlu”, a titrat MoldFootball.

Remarcabil este că Petrocub a avut în componența de start 10 jucători moldoveni, în timp ce Sheriff a început meciul cu 10 fotbaliști străini!

Când 10 autohtoni bat 10 străini

”Învingând echipa Sheriff cu scorul 1:0 în etapa a 7-a din Faza II, Petrocub a depășit a doua echipă poziționată în clasament cu 5 puncte cu trei etape înainte de finalul campionatului Moldovei și este foarte aproape de al doilea titlu de campioană.

Este remarcabil că în componența de start a echipei Petrocub au jucat 10 fotbaliști moldoveni și un singur jucător străin - camerunezul Jesse Guera Djou.

La echipa Sheriff, în schimb, în primul 11 au fost incluși 10 jucători străini și doar un fotbalist moldovean - portarul Emil Tîmbur”, a notat MoldFootball.

Petrocub Hîncești – Sheriff Tiraspol 1-0 în derby-ul Moldovei din ultima etapă

A marcat: Cătălin CUCOȘ (37)

26 aprilie. Hîncești. Stadionul Municipal. Spectatori: 1 280

Arbitru: Denis IVLEV

Cartonașe galbene: Shota MAHARADZE , antrenor (52), Silviu ȘMALENEA (90+2), Ion BORȘ (90+4) / Bourama FOMBA (75), Victor MIHAILOV, antrenor (82)

Petrocub Hîncești: 1.Silviu ȘMALENEA, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (2.Vlad PASCARI, 90+3), 11.Sergiu PLATICA, 15.Petru POPESCU (13.Maxim COJOCARU, 72), 24.Ovidiu DAVID, 37.Dan PUȘCAȘ (8.Dumitru DEMIAN, 89), 44.Jessie Jensen GUERA DJOU, 66.Ion BORȘ, 79.Victor BOGACIUC, 90.Ion JARDAN

Rezerve: 31.Victor DODON, 19.Nicolae ROTARU, 27.Mihail SAVA, 50.Daniel ȚUGULEA, 92.Pavel NAZARI

Antrenor: Shota MAHARADZE

Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Mahmoud GHORBEL (24.Danila FOROV, 46), 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES (42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 63), 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA (16.Daniel DANU, 63), 19.Jayder ASPRILLA MORENO, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 32.Emmanuel AFETSE (20.Riis Twumasi OPOKU, 85), 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO

Rezerve: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 28.Nicolai CEBOTARI, 17.Vsevolod NIHAEV, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 30.Alexandr EGUPOV, 44. Alesio MIJA

Antrenor: Victor MIHAILOV