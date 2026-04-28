Petrocub Hîncești și Sheriff Tiraspol, două cluburi care gândesc diferit fotbalul.

Sheriff Tiraspol a pierdut duminică seara derby-ul Moldovei cu liderul Petrocub Hîncești, scor 0-1, și este doar pe locul 3 în play-off, după Petrocub și Zimbru Chișinău.

”Petrocub a învins Sheriff și este foarte aproape de titlu”, a titrat MoldFootball.

Remarcabil este că Petrocub a avut în componența de start 10 jucători moldoveni, în timp ce Sheriff a început meciul cu 10 fotbaliști străini!

”Învingând echipa Sheriff cu scorul 1:0 în etapa a 7-a din Faza II, Petrocub a depășit a doua echipă poziționată în clasament cu 5 puncte cu trei etape înainte de finalul campionatului Moldovei și este foarte aproape de al doilea titlu de campioană.

Este remarcabil că în componența de start a echipei Petrocub au jucat 10 fotbaliști moldoveni și un singur jucător străin - camerunezul Jesse Guera Djou.

La echipa Sheriff, în schimb, în primul 11 au fost incluși 10 jucători străini și doar un fotbalist moldovean - portarul Emil Tîmbur”, a notat MoldFootball.

Petrocub Hîncești – Sheriff Tiraspol 1-0 în derby-ul Moldovei din ultima etapă

A marcat: Cătălin CUCOȘ (37)

26 aprilie. Hîncești. Stadionul Municipal. Spectatori: 1 280

Arbitru: Denis IVLEV

Cartonașe galbene: Shota MAHARADZE , antrenor (52), Silviu ȘMALENEA (90+2), Ion BORȘ (90+4) / Bourama FOMBA (75), Victor MIHAILOV, antrenor (82)

Petrocub Hîncești: 1.Silviu ȘMALENEA, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (2.Vlad PASCARI, 90+3), 11.Sergiu PLATICA, 15.Petru POPESCU (13.Maxim COJOCARU, 72), 24.Ovidiu DAVID, 37.Dan PUȘCAȘ (8.Dumitru DEMIAN, 89), 44.Jessie Jensen GUERA DJOU, 66.Ion BORȘ, 79.Victor BOGACIUC, 90.Ion JARDAN

Rezerve: 31.Victor DODON, 19.Nicolae ROTARU, 27.Mihail SAVA, 50.Daniel ȚUGULEA, 92.Pavel NAZARI

Antrenor: Shota MAHARADZE  

Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Mahmoud GHORBEL (24.Danila FOROV, 46), 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES (42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 63), 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA (16.Daniel DANU, 63), 19.Jayder ASPRILLA MORENO, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 32.Emmanuel AFETSE (20.Riis Twumasi OPOKU, 85), 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO

Rezerve: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 28.Nicolai CEBOTARI, 17.Vsevolod NIHAEV, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 30.Alexandr EGUPOV, 44. Alesio MIJA 

Antrenor: Victor MIHAILOV

Info: FMF

Foto: FC Sheriff

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii
Petrocub Hîncești, campioana Moldovei, continuă aventura spre grupele unei competiții europene!
Capăt de drum în Champions League pentru Petrocub Hîncești! Campioana Moldovei continuă însă în Europa League
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

