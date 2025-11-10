Sheriff Tiraspol, echipa care a dominat fotbalul din Republica Moldova din 2000 până în 2023 (cu 21 de titluri de campioană și 13 Cupe), continuă criza în care se află deja de trei sezoane.
O umbră a echipei care o învingea pe Real Madrid în grupele Champions League chiar pe ”Santiago Bernabeu” (pe 28 septembrie 2021), Sheriff a mai oferit în week-end o mostră de ”așa nu”.
În derby-ul campionatului cu Petrocub Hîncești (campioana din 2024), jucat în deplasare, trupa din Tiraspol avea deja 2-0 în minutul 21, după golurile lui Amorildo Djoni și Rai Lopes de Oliveira.
A urmat însă remontada gazdelor: căpitanul Vladimir Ambros, cu o dublă, Mihai Lupan și autogolul din prelungiri al lui Alesio Mija au făcut ca scorul final să fie 4-2 pentru Petrocub.
Mai mult, a fost un dezastru istoric pentru Sheriff! Pentru că, după cum arată Moldfootball, ”Sheriff Tiraspol a pierdut pentru prima dată în istoria sa în liga superioară trei meciuri la rând.
Etapa 17: Milsami - Sheriff 1:0
Etapa 18: Sheriff - FC Bălți 1:2
Etapa 19: Petrocub - Sheriff 4:2
Asemenea situație nu a avut loc în cele 27 de sezoane competiționale în eșalonul superior”.
Iar acum pentru echipa din Tiraspol urmează un alt derby după pauza competițională, cel cu Zimbru Chișinău.
Moment festiv pentru Petrocub, în schimb, după succesul 4-2 cu Sheriff - a fost victoria cu numărul 150 din prima ligă.
Caseta meciului Petrocub Hîncești - Sheriff Tiraspol 4-2
Au marcat: Vladimir AMBROS (24, 66), Mihai LUPAN (50), Alesio MIJA (90+1-autogol) / Amorildo DJONI (4), Rai LOPES DE OLIVEIRA (21)
8 noiembrie. Hîncești. Stadionul Municipal. Spectatori: 820
Arbitru: Andrei COJOCARU. Asistenți: Vladislav LIFCIU și Victor MARDARI. Al 4-lea oficial: Viktor BUGENKO
Cartonașe galbene: Denis ROMANENCO, antrenorul portarilor (16), Sergiu PLATICA (24), Vadim DIJINARI (58), Vladimir AMBROS (67), Ion JARDAN (90+3) / Alesio MIJA (64), Ibrahima Therna SOUMAH (73)
Cartonaș roșu: Denis ROMANENCO, antrenorul portarilor (89)
Petrocub Hîncești: 31.Victor DODON, 3.Cătălin CUCOȘ, 9.Vladimir AMBROS (19.Nicolae ROTARU, 83), 11.Sergiu PLATICA, 13.Maxim COJOCARU (17.Cristian PĂSCĂLUȚĂ, 83), 15.Petru POPESCU (23.Mihai LUPAN, 46), 27.Vadim DIJINARI (24.Ovidiu DAVID, 72), 39.Teodor LUNGU (8.Dumitru DEMIAN, 90+5), 44.Jessie Jensen GUERA DJOU, 66.Ion BORȘ, 90.Ion JARDAN
Rezerve: 1.Silviu ȘMALENEA, 4.Victor BURUIANĂ, 6.Ion DANILOV
Antrenor: Shota MAHARADZE
Sheriff Tiraspol: 1.Victor STRAISTARI, 3.Liam HERMESH, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 8.Ibrahima Therna SOUMAH, 9.Amorildo DJONI, 11.Cerylle Barros BAYALA, 22.Guy Merlin MOLLO BESSALA (90.Papa Ndiaga YADE, 40, 70.Luis Felipe DE SOUZA FIGUEIREDO, 75), 24.Danila FOROV (27.Veaceslav COZMA, 75), 42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 44.Alesio MIJA, 45.Baye Assane CISS
Rezerve: 12.Renat JOSAN, 25.Serghei OBÎSCALOV, 2.Atila Guilherme SALES FREIRE, 7.Jorge Miguel LOPES XAVIER, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 77.Mamady DIARRA
Antrenor: Victor MIHAILOV (info: FMF)
Foto: FC Petrocub
Video: FC Sheriff
Clasamentul din prima ligă din Republica Moldova