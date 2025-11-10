Sheriff Tiraspol, echipa care a dominat fotbalul din Republica Moldova din 2000 până în 2023 (cu 21 de titluri de campioană și 13 Cupe), continuă criza în care se află deja de trei sezoane.

O umbră a echipei care o învingea pe Real Madrid în grupele Champions League chiar pe ”Santiago Bernabeu” (pe 28 septembrie 2021), Sheriff a mai oferit în week-end o mostră de ”așa nu”.

În derby-ul campionatului cu Petrocub Hîncești (campioana din 2024), jucat în deplasare, trupa din Tiraspol avea deja 2-0 în minutul 21, după golurile lui Amorildo Djoni și Rai Lopes de Oliveira.

A urmat însă remontada gazdelor: căpitanul Vladimir Ambros, cu o dublă, Mihai Lupan și autogolul din prelungiri al lui Alesio Mija au făcut ca scorul final să fie 4-2 pentru Petrocub.

