Fotbalul a fost afectat de invazia lui Vladimir Putin (70 ani) în Ucraina. Mulți stranieri și-au rupt contractele pentru a fugi din calea bombardamentelor și au optat pentru un campionat mai sigur. Însă, asta nu a fost o piedică pentru ucrainieni și demersul lor de a-și vinde jucătorii tineri.

Mykhaylo Mudryk (21 ani) este cel mai râvnit fotbalist din lotul lui Shakhtar Donetsk. Cotat la 40 de milioane de euro de publicația Transfermarkt, atacantul este dorit insistent de Arsenal. Iar pentru a-l securiza, „tunarii” au oferit 60 de milioane de euro în schimbul său, însă fostul club al lui Mircea Lucescu (77 ani) a refuzat suma, potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

„Shakhtar Donetsk i-a confirmat lui Arsenal că nu va accepta oferta pentru Mudryk, care este cotat la 40 de milioane de euro, englezii oferind încă 20 de milioane de euro peste această sumă.

Dar Arsenal încă este în contact cu Shakhtar și jucătorul, iar negocierile vor continua”, a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

