„Paulo Dybala va fi supus unei intervenţii chirurgicale în următoarele zile în urma accidentării muşchiului semitendinos din coapsa stângă. Jucătorul şi clubul au decis de comun acord că aceasta este opţiunea corectă pentru o recuperare optimă”, a anunţat AS Roma, prin intermediul unui comunicat.

„În primul rând, vreau să vă mulţumesc sincer pentru dragostea şi susţinerea pe care mi le oferiţi mereu. După ce am primit rezultatele testelor şi am evaluat mai multe opţiuni, am decis să mă supun unei proceduri acum pentru a reveni cât mai repede. Chiar dacă voi fi departe de teren pentru o perioadă, vreau să continui să îmi susţin colegii de la Roma în această perioadă crucială din sezon şi să fiu alături de naţionala noastră, în calitate de simplu suporter, în aceste meciuri de calificare.

Voi reveni curând, chiar mai puternic – promit. Ne vedem în curând pe teren! Forza Roma şi Vamos Argentina!”, a transmis și starul argentinian.

Absențe importante pentru Argentina

După ce Lionel Messi a fost declarat indisponibil din cauza unei accidentări, acum și atacantul Lautaro Martínez s-a retras din lot din cauza unei probleme musculare la coapsa stângă.

„Atacantul Lautaro Martínez va lipsi de la dubla confruntare din martie din cauza unei accidentări musculare la bicepsul femural al piciorului stâng”, au scris sud-americanii.

Cu Messi și Lautaro pe tușă, Julian Alvarez va deveni punctul central al atacului Argentinei în duelurile cu Uruguay și Brazilia, iar în jurul acestuia ar putea fi folosiți jucători precum Ángel Correa, Nicolás González sau chiar Alexis Mac Allister într-un rol mai avansat.