Londonezii vor să îl cedeze pe Jadon Sancho, jucător pe care trebuie să-l cumpere obligatoriu, după împrumutul de la Manchester United, condiția fiind ca echipa să termine pe locul 14 sau mai sus în Premier League, pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de lire sterline.



Sancho, cumpărat de Chelsea ca să fie cedat lui Dortmund

Clauza a fost îndeplinită, după victoria lui Chelsea contra lui Fulham (2-1), dar managerul Enzo Maresca nu este încântat de Sancho, deși l-a folosit în 36 de meciuri în toate competițiile. "The Blues" pot achita o penalitate de 5 milioane de lire sterline, dacă refuză să îl transfere definitiv pe jucător, situație în care acesta se va întoarce pe Old Trafford, unde mai are un an de contract.



O soluție pe placul conducerii lui Chelsea ar fi cumpărarea sa și cedarea sa imediată la Borussia Dortmund, de unde semifinalista Conference League l-ar putea obține pe internaționalul englez de tineret Jamie Gittens, unul dintre cei mai curtați jucători din Bundesliga. Afacerea ar cuprinde trecere lui Gittens pe Stamford Bridge, în schimbul lui Sancho și a unei compensații de 20-30 de milioane de euro.



Gittens este considerat un Sancho mai tânăr

Jadon Malik Sancho (25 de ani) și-a făcut junioratul la Watford și Manchester City, în timp ce la nivel de seniori a evoluat pentru Borussia Dortmund (2017-2021 / 2024, împrumutat), Manchester United (2021-2023) și Chelsea (2024-2025 / împrumutat). Are 23 de selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, iar în palmares are o finală de Champions League (2023-2024), DFB-Pokal (2020-2021), DFL-Supercup (2019), EFL Cup (2022-2023), FIFA U-17 World Cup (2017), UEFA European Under-17 Championship Golden Player (2017), Goal.com NxGn (2019) și includerea în Bundesliga Team of the Season (2018-2019, 2019-2020). Poate juca ca extremă stânga, extremă dreapta și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 30 de milioane de euro.



Jamie Jermaine Bynoe-Gittens (20 de ani) s-a format la academiile cluburilor Caversham Trents, Reading, Chelsea, Manchester City și Borussia Dortmund, iar la seniori a evoluat doar pentru Dortmund (2022-2025). Are 11 selecții și 1 gol pentru Anglia U21, iar în palmares are UEFA European Under-19 Championship (2022). Poate evolua ca extremă stânga și extremă dreapta, este cotat la 50 de milioane de euro și are contract cu BVB până în iulie 2028.



Foto - Getty Images