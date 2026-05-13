Site-ul oficial al circuitului WTA confirmă că Sorana Cîrstea traversează „un parcurs de poveste” la Roma.

Pe zgura din capitala Italiei, WTA subliniază „cea mai timpurie eliminare suferită de Arina Sabalenka, în ultimele cincisprezece luni,” un rezultat la care sportiva din România a ajuns dar departe de a-i fi ușor. Condusă cu 1-0 la seturi și 2-0 la game-uri, Cîrstea a găsit acces la noi resurse de răbdare și anduranță, impunându-se, în final, după 2 ore și 14 minute de joc, scor 2-6, 6-3, 7-5.

WTA apreciază „parcursul de poveste” al Soranei Cîrstea, la Roma

Victoria cu Sabalenka și-a găsit confirmările în meciurile cu Linda Noskova (13 WTA) și Jelena Ostapenko (36 WTA), iar Sorana Cîrstea - care a început competiția clasată pe locul 27 mondial - are certitudinea de a urca până pe locul 21 al ierarhiei mondiale, după încheierea acestei întreceri.

Egalarea celei mai înalte clasări din carieră nu vine singură, ci însoțită de șansa reală a Soranei Cîrstea de a-i călca pe urme Simonei Halep în a deveni următoarea jucătoare din România care bifează o calificare la Turneul Campioanelor.