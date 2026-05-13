GALERIE FOTO WTA confirmă: Sorana Cîrstea, pe urmele Simonei Halep. „Imposibilul” devine din ce în ce mai probabil

Sorana Cîrstea poate să repete o performanță uriașă, atinsă ultima dată de Simona Halep.

Site-ul oficial al circuitului WTA confirmă că Sorana Cîrstea traversează „un parcurs de poveste” la Roma.

Pe zgura din capitala Italiei, WTA subliniază „cea mai timpurie eliminare suferită de Arina Sabalenka, în ultimele cincisprezece luni,” un rezultat la care sportiva din România a ajuns dar departe de a-i fi ușor. Condusă cu 1-0 la seturi și 2-0 la game-uri, Cîrstea a găsit acces la noi resurse de răbdare și anduranță, impunându-se, în final, după 2 ore și 14 minute de joc, scor 2-6, 6-3, 7-5.

WTA apreciază „parcursul de poveste” al Soranei Cîrstea, la Roma

Victoria cu Sabalenka și-a găsit confirmările în meciurile cu Linda Noskova (13 WTA) și Jelena Ostapenko (36 WTA), iar Sorana Cîrstea - care a început competiția clasată pe locul 27 mondial - are certitudinea de a urca până pe locul 21 al ierarhiei mondiale, după încheierea acestei întreceri.

Egalarea celei mai înalte clasări din carieră nu vine singură, ci însoțită de șansa reală a Soranei Cîrstea de a-i călca pe urme Simonei Halep în a deveni următoarea jucătoare din România care bifează o calificare la Turneul Campioanelor.

Sorana Cîrstea, peste Iga Swiatek, în cursa pentru Turneul Campioanelor

De cinci ori calificată la turneul care adună laolaltă cele mai bune opt jucătoare ale anului, Simona Halep s-ar bucura să își vadă rezultatul repetat de către Sorana Cîrstea.

Halep a jucat finală în Turneul Campioanelor, în 2014, iar, în urmă cu 7 ani, și-a consumat ultima participare la această competiție.

Cîrstea, rezervă la Turneul Campioanelor, dacă numărătoarea s-ar încheia aici

În clasamentul care măsoară punctele obținute în acest an calendaristic, Sorana Cîrstea a ajuns să ocupe locul al zecelea, după succesul cu Jelena Ostapenko, 6-1, 7-6 (0).

Cîrstea a urcat astfel cinci poziții, trecând peste jucătoare ca Iga Swiatek, Belinda Bencic sau Iva Jovic.

Dacă ierarhia finală ar arăta astfel, Sorana Cîrstea s-ar număra printre rezervele care ar putea fi convocate la meciuri oficiale în Turneul Campioanelor din acest an.

În urma succesului cu Ostapenko, Sorana Cîrstea a ajuns la 27 de victorii în 2026, obținute dintr-un total de 34 de partide oficiale jucate.

