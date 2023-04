Se întâmplă și la case mai mari! Golgheterul care a ales Spania, după ce Brazilia i-a cerut bani: „Trebuie să dai ceva!”

Henrique Guedes da Silva, cunoscut sub numele de Catahna în lumea fotbalului, spune că a ales să joace pentru Spania, după ce i s-a zis că trebuie să plătească pentru a evolua în naționala Braziliei.

Ajuns la 51 de ani, fostul atacant de la Málaga, Salamanca sau Celta Vigo s-a retras din activitate în 2017 și astăzi este antrenor, ultima oară la CD Nerja, în ligile inferioare din Spania. Născut la Recife, în Brazilia, Catanha are trei selecții pentru selecționata Spaniei, toate în anul 2000.

A ajuns să joace pentru Spania, după ce Brazilia i-a cerut bani: „Trebuie să-mi dai ceva!”

„Prima oară m-am gândit să joc pentru națională când evoluam la Málaga. Simțeam că pot s-o fac cu Brazilia sau cu Spania, depinde cine îmi oferă oportunitatea asta. Apoi, când eram la Celta, am avut șansa să joc pentru Brazilia, dar atunci trebuia să plătești pentru convocări.

Nu mai știu cine m-a sunat, nu-mi amintesc. Mi-a zis direct ‘Te aduc la naționala Braziliei. Dar trebuie să-mi dai ceva’. Era un intermediar sau ceva de genul acesta. I-am spus că nu plătesc”, a povestit fostul atacant, într-un interviu pentru publicația Relevo.

Imediat după acest moment, Catanha a fost chemat la naționala Spaniei, de către selecționerul José Antonio Camacho. A luat decizia pe când juca la Celta Vigo și nu a regretat niciodată, cu toate că nu a prins niciun turneu final.

„Spania îmi dăduse de muncă, de mâncare, aici mi-am făcut prieteni. Am o afecțiune mare pentru spanioli. Am ratat convocarea pentru Mondialul din 2002 din cauză că nu am înscris într-un meci cu Israel. Munitis a centrat, eu n-am ajuns la minge și așa nu am prins lotul. Aveam toate atuurile să joc la Cupa Mondială, eram unul dintre golgheterii campionatului atunci”, a mai zis Catanha.

148 de meciuri și 62 de goluri în La Liga are Catanha în cariera sa.

2 partide în Champions League are Catanha, cu Celta Vigo.

„Uneori nu aveam ce mânca” Copilăria lui Catanha și ce s-a ales de prietenii lui

Catanha a ajuns prima oară în Europa în 1995, când a fost transferat de Belenenses. Fostul vârf a povestit cum era viața lui în Brazilia și cum toți prietenii lui din copilărie au avut mari probleme.

„Am mers foarte, foarte puțin la școală. Ca mulți brazilieni, am mizat pe faptul că o să ajungem fotbaliști, dar adevărul e că foarte puțini reușesc. E foarte dificil. Imaginează-ți că în Brazilia trăiam pe stradă. Aveam suișuri și coborâșuri. Jucam pe bani 2 contra 2 sau 3 contra 3.

Pariam ca să pot câștiga ceva, nu erau meciuri amicale sau în glumă. Eu eram cel mai mic dintre toți. Aveam 12 ani, dar jucam cu oameni de 18 sau 19, mă simțeam puternic. Uneori jucam ca să am ce mânca sau ca să le duc bani părinților, acasă”, a dezvăluit brazilianul, a cărui mamă era bucătăreasă, iar tatăl său lucra în construcții.

„Prietenii mei trăiau într-o lume diferită, în care eu nu am intrat. Eu am rămas cu fotbalul, dar ei au avut probleme cu drogurile, au ajuns apoi să fure. Uneori nu aveam mâncare acasă și ieșeam pe stradă să caut. Dar nu mergeam cu prietenii mei, n-am fost niciodată, pentru că mi-era frică. Astăzi, văd copii care au de toate. Ghete, mâncare, bani”, a mai zis Catanha.