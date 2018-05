Scene IREALE la finala lui Razvan Lucescu! Trupele SPECIALE au incercat sa-i opreasca pe jucatori in drum spre peluza! VIDEO: ce s-a intamplat

PAOK Salonic a castigat Cupa Greciei dupa 2-0 in finala cu AEK Atena, echipa care i-a luat titlul!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Vieirinha a deschis scorul in minutul 65, apoi Pelkas a inchis tabela in prelungirile meciului. Grecul a incercat sa se bucure alaturi de suporterii veniti de la Salonic, insa au intervenit jandarmii. N-au putut sa-l opreasca. Pelkas a sprintat spre peluza, unde il asteptau cateva zeci de fani care trecusera de filtrul de securitate al stewarzilor!



Fostul stelist Varela a fost titular, insa n-a incheiat meciul in teren. Fundasul din Insulele Capului Verde a fost eliminat in prelungirile jocului.

Jucatorii lui PAOK s-au distrat la interviurile de dupa finala. Au purtat masti cu fata patronului-pistolar, interzis pe stadioane dupa incidentele grave de la derby-ul cu AEK din campionat! Fotbalistii lui Lucescu au luat pe ei si tricouri pe care era imprimat cuvantul 'Double'. PAOK crede ca titlul i-a fost luat pe nedrept si a sarbatorit ca si cum ar fi castigat si campionatul.