Claudiu Bumba, aproape de transferul vietii! E dorit de o forta din campionatul Rusiei! Ce scrie presa

Fotbalistul roman ar putea face un pas in fata mare in cariera.

Contractul romanului cu Kisvarda, echipa din prima liga a Ungariei, va expira in aceasta vara, iar atacantul poate semna cu orice club din postura de jucator liber de contract. Publicatia csakfoci.hu anunta ca FK Krasnodar i-a facut o oferta de transfer lui Claudiu Bumba, cu un contract pe 3 ani, dar mutarea inca nu este perfectata:

"Vor urma negocieri suplimentare", scriu jurnalistii maghiari. Totusi, sunt sanse mari ca transferul sa se realizeze. Ar fi cea mai importanta mutare din cariera lui Claudiu Bumba. In ultimii ani, FC Krasnodar s-a batut constant pentru primele locuri din campionatul Rusiei si este una dintre echipele importante de acolo.



In sezonul care s-a incheiat, Krasnodar s-a calificat in grupele Champions League, dupa ce in playoff a eliminat-o pe PAOK Salonic. In varsta de 27 de ani, Claudiu Bumba a fost una dintre marile sperante ale generatiei sale. S-a format la Baia Mare si Maramures si apoi a fost transferat de FCM Targu Mures.

In sezonul 2012-2013 a fost imprumutat la AS Roma U19, insa n-a impresionat si a revenit la FCM Targu Mures. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Hapoel Tel Aviv, Dinamo, Concordia Chiajna si Adanaspor. Acum, Claudiu Bumba are mari sanse sa se transfere in campionatul Rusiei, aflat pe locul 8 in topul celor mai valoroase ligi din Europa.