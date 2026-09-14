FOTO Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3x3 în fața Primăriei Sectorului 1

Final de poveste la BCR Sport Arena Streetball 2026: Glorii ale fotbalului și o campioană olimpică au jucat baschet 3x3 în fața Primăriei Sectorului 1 Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball, aflat la cea de-a treia ediție în noul format, a pus capăt sezonului 2026 cu Torje, Tamaș și Pulhac oferind faze spectaculoase pe terenul de baschet.

TAGS:
baschet3 la 3
Din articol

Fosta campioană olimpică la gimnastică, Monica Roșu, a intrat și ea pe teren la meciul celebrităților. 

Evenimentul, sprijinit de către Primăria Sectorului 1, a avut loc în weekend în fața sediului istoric al administrației locale, acolo unde au fost amenajate peste zece zone de sport, distracție și relaxare pentru toate vârstele. 

Meciul celebrităților a fost deschis de primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Echipa Legends, unde au evoluat Gabriel Tamaș, Gabriel Torje, Cristi Pulhac, Monica Roșu și Seda Erdogan, antrenoarea echipei de baschet 3x3 Rapid București, vicecampioană a circuitului feminin internațional în acest sezon, a avut de furcă cu echipa Sectorul 1, pentru care au jucat baschetbalista Bianca Nagy, Rareș Florea – country manager Domeniile Averești, Andra Novițchi – campioana mondială la arte marțiale, Florin Jianu - președinte al Consiliului Național al IMM-urilor și George Tuță, primarul Sectorului 1. A fost o partidă strânsă până la ultima fază iar coșul care a decis meciul a fost marcat de Gabi Torje.

“Nu mi-am dezvăluit abilitățile decât la final, ca să nu mai aibă timp să recupereze”, a glumit Torje. “Noi venim de distracție, nu ne putem compara cu baschetbaliștii profesioniști. Mă bucur să văd aici atât de mulți copii care fac sport, e important pentru că în ultima perioadă tehnologia îi ține mai mult în casă. Felicitări pentru acest eveniment”, a concluzionat acesta.  

Înainte de meci, Tamaș, Torje și Pulhac au jucat mini-fotbal cu cei mai mici fani aflați la eveniment. 

„Mă bucur că putem găzdui finala aici în fața Primăriei Sectorului 1. Este un monument istoric, dar adevăratul patrimoniu este această energie pe care o generează oamenii. E o bucurie să avem aici în curtea noastră copii și tineri care fac sport, așa cred că ar trebui să arate sportul urban în fiecare weekend, nu doar în acesta”, a declarat George Tuțu, primarul Sectorului 1. 

Tricouri de campion și un câștigător surpriză al concursului de slam-dunk

Finala competiției oficiale de baschet 3x3 BCR Sport Arena Streetball a adus pe teren cei mai buni jucători și cele mai bune echipe calificate în urma unui sezon care a cuprins cinci etape, trei în București, una la Sibiu și una la Ploiești.

Finala la categoria Open Masculin a fost câștigată de către echipa Chișinău, din Republica Moldova, care a învins în ultimul act echipa Science București, scor 18-11 Toți câștigătorii au primit la final tradiționalele maiouri de campion, iar la fiecare categorie a fost acordat și titlul de MVP, cel mai valoros sau cea mai valoroasă jucătoare. La categoriile Open, titlul a fost adjudecat de către . Ei au primit câte un ceas Tissot, ediție 3x3, oferit de către Albini Prassa, importator și distribuitor al mărcii elvețiene. 

Concursul de slam-dunk a fost câștigat de un tânăr de 16 ani, Daniel Makasa, premiul fiind un televizor SmartTV 4K oferit de către Horizon Europe. 

  • Dsc 4829
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cei mai mici jucători de baschet au avut la rândul lor șansa să participe la un concurs de slam-dunk organizat la zona de mini-baschet BCR, acolo unde panourile de baschet au fost adaptate vârstei. 

Show de kendama cu XRemus

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați mânuitori de kendama a fost prezent sâmbătă după-amiază la festival. Show-ul său de la standul Regina Maria a adunat o mulțime de fani care și-au etalat abilitățile într-o competiție ad-hoc cu premii oferite chiar de către XRemus. Acesta a petrecut câteva ore bune alături de fanii săi împărtășindu-le numeroase tips & tricks pentru cele mai interesante mișcări, oferind autografe și împărțind premii.

Angajații Regina Maria au participat la rândul lor activ la eveniment, într-o competiție internă de baschet 3x3 ce le-a fost dedicată și la care au participat trei echipe. 

Sport și entertainment pentru comunitate

Baschet 3x3, volei, tenis de masa, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, fotbal-tenis, darts, jocuri de tip arcade, kendama, pickleball, roundnet, gaming, dans, jocurile copilăriei dar și alte sporturi și activități urbane au fost disponibile în jurul sediului Primăriei Sectorului 1. 

Comunitatea locală a petrecut un weekend activ, într-un spațiu în care sportul a fost principalul motiv de joacă și socializare. 

Spectacolul a fost completat de către reprezentații susținute de artiști ai Circului Metropolitan București. Emilia, cu un program de jonglerie sau duo-ul fraților Mike și Matei Ionescu, cu numărul lor de echilibristică mâini în mâini i-au lăsat cu gura căscată pe spectatori. Majoretele Dracula’s Girls au fost de asemenea prezente, atât pe teren, în pauzele dintre meciuri, cât și la zona de dans, cu tutoriale apreciate deopotrivă de copii și părinți. 

Competiție de pickleball, în premieră

Iubitorii sporturilor urbane au avut ocazia să asiste și la o premieră națională, o competiție demonstrativă organizata de către ProPickleball Romania prin care s-a lansat oficial noul format Face-Off Pickleball. Acest concept este inspirat de ligile americane de tip Major League Pickleball (MLP), dar adaptat dinamicii și particularităților dezvoltării pickleball-ului în România și Europa.

După o confruntare spectaculoasă, Team Leescu s-a impus cu 3-1 în fața Team Caracaleanu, oferind publicului prezent un prim contact cu noul format.

Finala BCR Sport Arena Streetball – festival de sport urban a fost un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 și susținut de către: BCR, Mastercard, BCR Leasing, Regina Maria, Nike, Federația Română de Baschet, Tissot, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări de Viață, Ideal Board Games. Radioul oficial al competiției este Kiss FM. 

  • Dso3023
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Republica sportului: 20.000 de oameni au ieșit în stradă să facă sport la Ploiești. Tamaș, Torje, Corina Ungureanu și Leonard Doroftei, printre participanți
Republica sportului: 20.000 de oameni au ieșit în stradă să facă sport la Ploiești. Tamaș, Torje, Corina Ungureanu și Leonard Doroftei, printre participanți
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!