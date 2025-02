Fostul mare fotbalist și Lever au fost împreună timp de 8 ani. În 2003, cei doi au început o relație pe la spatele lui Rhodri și al fostei soții a lui Ryan Giggs, Stacey.

Într-un schimb de mesaje pe social media, Rhodri Giggs a dezvăluit că a avut de câștigat în urma infidelității Natashei, iar fratele său i-a plătit nu mai puțin de 1 milion de lire sterline pentru a face ”uitat” scandalul.

”Totul s-a întâmplat în urmă cu 14 ani, am doi copii cu altcineva și am făcut o grămadă de bani din chestia aia. Am șters tot cu buretele. Au trecut 14 ani, am făcut 1 milion de lire”, a spus Rhodri Giggs.

Natasha are doi copii cu Rhodri Giggs și a apărut la show-ul Celebrity Big Brother în anul 2012. Natasha Lever a părăsit lumina reflectoarelor și s-a căsătorit recent cu pompierul Haroon Headley. Bărbatul a renunțat la o căsnicie de 20 de ani pentru a forma un cuplu cu fost parteneră a fraților Giggs.

Între timp, Ryan Giggs s-a cunoscut cu Zara Charles, în vârstă de 36 de ani, alături de care are o fetiță.