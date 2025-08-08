Real Madrid e în așteptare, după ce i-a pus lui Vnicius pe masă o ofertă de reînnoire de contrat.



Ruptură între Vinicius și Real Madrid: „Va face ce vrea”



Vinicius a fost nemulțumit de oferta de reînnoire a contractului său cu Real Madrid, care expiră în vara lui 2027.

Fotbalistul brazilian își dorește să fie primul în topul salariilor în rândul jucătorilor lui Real Madrid, acolo unde în acest moment este Kylian Mbappe, care câștigă aproximativ 23 de milioane de euro.

Întrebat despre situația complicată de la Real Madrid, jurnalistul Tomás Guasch, citat de Mundo Deportivo, a subliniat faptul că formația madrilenă este la mâna jucătorului, care va decide ce va face cu viitorul său, asta în contextul în care Vinicius ar avea o ofertă consistentă din Arabia Saudită pe masă.

„Ești în mâinile jucătorului cu contract și el va face ce vrea. Real Madrid nu-l va da de gol. E evident că nu-l vor da de gol, dar, ei bine, dacă apare Vinicius și spune: 'Uite, ăștia din Arabia s-au întors...'

Cred că va rămâne la Madrid. Nu știu. M-ar mira orice altceva.”.

170 de milioane de euro este cota lui Vinicius Jr., conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

