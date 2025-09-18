Dublu campion mondial, fostul atacant legendar a indicat care sunt oamenii-cheie pentru succesul "Selecao": antrenorul Carlo Ancelotti și starul Neymar.



Fostul Balon de Aur consideră că Brazilia, sub comanda tehnicianului italian, are o oportunitate uriașă de a redeveni campioană mondială.



Omul-cheie și "un adevărat învingător"



Ronaldo mizează enorm pe revenirea în formă a lui Neymar și pe experiența lui Ancelotti. "Fenomenul" se așteaptă ca starul brazilian să fie piesa centrală a echipei la turneul final.



"Brazilia poate realiza orice cu jucătorii pe care îi are. Neymar poate deveni jucătorul cheie la Cupa Mondială. Chiar cred că se va întâmpla", a transmis Ronaldo, adăugând: "Ancelotti este o persoană minunată, care mereu a adus armonie și motivație. Este un tactician genial, un adevărat învingător".



Ronaldo a vorbit și despre situația actuală a lui Neymar, care revine după o accidentare gravă. "Văd dorința lui imensă de a juca la Mondial și de a ajuta echipa națională. Ceea ce traversează acum este firesc, o perioadă de adaptare pentru a-și regăsi ritmul. Așteptările sunt mereu foarte mari. Ancelotti și echipa au tot ce este necesar pentru a reuși", a mai spus brazilianul.

