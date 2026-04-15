România, prezentă la cel mai înalt nivel în fotbalul european

România continuă să fie prezentă la cel mai înalt nivel în fotbalul european, prin delegarea unor oficiali la partide importante din această săptămână, atât în preliminariile pentru Cupa Mondială feminină 2027, cât şi în Liga Europa, scrie news.ro.

În cadrul calificărilor pentru FIFA Women’s World Cup 2027, Liga A – Grupa A1, la meciul dintre Serbia şi Italia, programat la Leskovac, pe stadionul „Gradski stadion Dubocica”, Teodora Albon va îndeplini rolul de observator de arbitri UEFA. Partida va fi condusă de o brigadă din Grecia, cu Eleni Antoniou la centru.

De asemenea, un alt oficial român a fost delegat într-o competiţie de top. În Liga Europa, în manşa tur a sferturilor de finală, la confruntarea dintre Aston Villa FC şi Bologna FC 1909, disputată pe stadionul „Villa Park” din Birmingham, Augustus Constantin va fi observator UEFA. Meciul este programat de la ora 22:00 şi va fi arbitrat de o brigadă din Spania, avându-l la centru pe Jose Maria Sanchez.

Alţi doi oficiali români vor fi delegaţi de joc din partea UEFA: Felix Grigore la meciul din Liga B, Grupa B3 a preliminariilor Cupei Mondiale feminine, la confruntarea dintre Letonia şi Portugalia, disputată la Riga şi Victor Radu la meciul AEK Atena – Rayo Vallecano, din sferturile de finală ale Conference League.