Roger Milla, cel mai în vârstă marcator de la un Campionat Mondial, a fost celebrat în cadrul unui meci de retragere disputat la Yaounde, în Camerun, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani.

Atacantul care l-a amețit pe Ioan Andone la Mondialul din 1990 în România - Camerun 1-2, când a marcat o ”dublă”, și a înscris și la turneul final din SUA din 1994 (la vârsta de 42 de ani), a declarat la sfârșitul galei că nu va mai juca fotbal de acum înainte.

La partida de retragere au evoluat, printre alții, Samuel Eto'o, El Hadj Diouf, Geremi Njitap sau Stephane Mbia. Echipa lui Milla a câștigat cu 6-2, iar legendarul vârf al naționalei Camerunului a evoluat în ultimele cinci minute și a înscris un gol.

El a jucat în Franța în anii '70 -'80 la Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Etienne și Montpellier, dar vârful carierei l-a atins în prima parte a anilor '90, când a jucat cu naționala Camerunului la Mondialele din Italia și SUA.

