Fostul internaţional brazilian, Robinho, va rămâne în spatele gratiilor în Brazilia, unde ispăşeşte o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru viol în grup. Luni, Curtea Supremă a respins, cu majoritate de voturi, recursul prin care se solicita eliberarea sa.

Fostul atacant este încarcerat din martie 2024 în închisoarea din Tremembé, la 150 km de Sao Paulo, în sud-estul ţării. Potrivit Agerpres, Robinho a fost găsit vinovat de violarea în grup a unei tinere albaneze care îşi sărbătorea împlinirea vârstei de 23 de ani într-un club de noapte din Milano, Italia. Faptele datează din 2013, perioada în care el juca la AC Milan. Condamnat în 2017, pedeapsa lui a fost confirmată de Curtea de Casaţie din Italia, în ianuarie 2022.

Robinho a pretins că e victima... rasismului

Constituţia braziliană nu permite extrădarea cetăţenilor săi. Când fostul jucător s-a întors în Brazilia în timpul procesului din Italia în 2017, justiţia italiană a cerut ca Robinho să-şi ispăşească pedeapsa în ţara natală. O cerere pe care Curtea Supremă de Justiţie (STJ) din Brasilia, capitala ţării, a acceptat-o. Robson de Souza, pe numele său real, s-a prezentat atunci autorităţilor braziliene. Avocaţii săi au depus mai multe recursuri pentru a încerca să anuleze încarcerarea sa.

Fostul fotbalist şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, atribuind condamnarea sa „rasismului”. În noiembrie, Curtea Supremă confirmase deja, cu majoritate de voturi, validitatea transferului pedepsei în Brazilia.

Apărarea fostului atacant în vârstă de 41 de ani a susţinut că STJ nu a luat în considerare în mod corespunzător un vot divergent privind aplicarea legii privind imigraţia între Italia şi Brazilia. Această regulă a permis validarea condamnării.

