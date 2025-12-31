După ce i-a fost descoperită o problemă la inimă, Roberto Carlos a fost operat de urgență în Brazilia, însă, în urma intervenției chirurgicale, au apărut complicații și a fost nevoie ca fostul mare fotbalist să fie internat de urgență.

Roberto Carlos s-a operat de urgență pe inimă

Legendarul jucător de la Real Madrid se afla în vacanță în țara sa natală după ce a luat parte la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 în Statele Unite ale Americii.

Conform cotidianului AS, Roberto Carlos a ajuns la spital din cauza unui cheag mic de sânge la picior, însă, în urma unor investigații mai amănunțite, medicii au descoperit că fostul fotbalist avea probleme mai grave la inimă și a avut nevoie urgentă de montarea unui cateter.

Deși procedura ar fi trebuit să fie una minim invazivă și să dureze aproximativ 40 de minute, din cauza unor complicații a durat aproximativ trei ore.

Cu toate acestea, se pare că Roberto Carlos a ieșit cu bine din operație și va rămâne internat în următoarele 48 de ore ca măsură de precauție.

Legendarul fotbalist a oferit și o primă reacție prin intermediul familiei sale: ”Sunt bine acum și mă aflu sub supravegherea medicilor”, a fost mesajul scurt transmis de Roberto Carlos.

