Rezultat SUPRIZA! Fanii au ales care este cel mai bun fundas central din ISTORIE! Nu este Beckenbauer sau Maldini! 

La doar o zi dupa ce i-a invins pe Barcelona, Sergio Ramos a fost ales de catre cititorii revistei France Football drept cel mai bun fundas din istorie.

Sergio Ramos a fost decisiv din nou decisiv in Clasico, dupa ce intr-un moment in care Barcelona domina partida, fundasul a reusit sa obtina un penalty pe care tot el l-a transformat. Calitatea de capitan a lui Ramos este de necontestat, de asemenea ideea ca fotbalistul Realului este unul din cei mai buni fundasi din istorie.

Capitanul Realului are peste 100 de reusite, fiind cel mai prolific marcator in randul fundasilor. El a fost numit de celebrul fotbalist Panenka si cel mai bun executant de lovituri de pedeapsa, avand 25 de reusite consecutive de la punctul cu var. In sezonul trecut el a fost unul din golgeterii echipei alaturi de Benzema.

Intrebarea care a venit la o zi dupa derby-ul Spaniei a fost: Ar trebui considerat Ramos cel mai bun fundasi din istorie?

62% dintre cei care au raspuns, au spus ca da. Acest vot vine la cateva saptamani dupa ce France Football a propus o lista cu cei mai buni fundasi din istorie. Printre numele care se afla pe lista sunt si Maldini, Baresi, Bobby Moore sau Franz Beckenbauer.

Ramos are 22 de titluri cu Real Madrid, incluzand patru trofee de UEFA Champions League. De asemenea, cu nationala Spaniei fundasul a castigat Cupa Mondiala si Campionatul European.