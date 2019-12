Regulile s-ar putea modifica din nou! Proiectul propus pentru schimbarile din fotbal: se va testa in Premier League

IFAB ar putea schimba inca o data regulile.



International Football Association Board (IFAB) vrea sa modifice regula schimbarilor. Mai exact, potrivit noului proiect propus, un jucator care sufera o comotie in timpul meciului va fi scos imediat de pe teren, dus la vestiare sau la spital si tinut sub permanenta obsversatie de catre medici. Echipa va putea efectua o schimbare in plus in acest caz.

O alta forma a proiectului propune ca un jucator care sufera o comotie sa fie dus imediat la vestiare si monitorizat timp de 10-15 minute. Daca staff-ul medical considera ca acesta poate reveni in joc, atunci fotbalistul se va intoarce pe teren. In intervalul respectiv, echipa va putea folosi un fotbalist de pe banca de rezerve care va reveni pe banca daca jucatorul in cauza va putea reintra pe teren. Aceasta regula este aplicata deja in rugby.

Potrivit DailyMail, acest proiect privind schimbarile va fi supus analizei si voturilor la intrunirea IFAB din februarie. Conform jurnalistilor englezi, primul campionat in care se va testa acest lucru va fi Premier League.